El sistema que le encanta a Daniel Carreño en Nacional, cuál es el ADN de sus equipos y el rol de los juveniles

Daniel Carreño comenzó su tercera etapa en Nacional ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en encausar a un equipo que está último en el Torneo Clausura y octavo en la Tabla Anual con 35 puntos.

¿Cuál es el ADN de un equipo de Carreño y qué se puede esperar del tricolor cuando reciba el domingo a Progreso en el Gran Parque Central por la tercera fecha?

El propio entrenador utilizó una frase contundente que resume cómo adapta su filosofía al contexto que atraviesa el club: “Nacional tiene que ganar y jugar bien; hoy nos urge ganar”.

Está previsto que en la jornada de hoy el técnico y Rodrigo Bengua, su asistente, trabajen en la parte táctica con el plantel a nivel de cancha y también con la herramienta del videoanálisis, que está liderada por Agustín Pérez en este cuerpo técnico.

Daniel Carreño en su primera conferencia como entrenador de Nacional. Foto: Estefania Leal.

Por el estilo de juego que pregona el DT, apela a equipos intensos: “Hay que empezar por lo básico, hacer una táctica muy ordenada, compacta y empezar desde atrás hacia adelante. En la parte física ser un equipo generoso, corredor, y en la parte anímica un equipo fuerte, eso es lo que buscamos todos los entrenadores y en eso vamos a trabajar”, afirmó con mucha convicción.

En materia del sistema, no tuvo inconveniente en reconocer que le “encantaría” jugar con una línea de tres defensores, pero aún no lo tiene definido y en las próximas horas de trabajo analizará qué esquema utilizar ante el Gaucho en su reestreno.

En caso de emplearla, no sería la primera vez tomando en cuenta que en la época del 2000 fue uno de los que innovó colocando tres zagueros. En su último pasaje por Wanderers, que incluyó el período comprendido entre el 29 de agosto y el 10 de noviembre del 2025, también utilizó por momentos ese esquema, aunque tendía a ser de cinco defensores.

Daniel Carreño en su primera conferencia como entrenador de Nacional.

Foto: Estefania Leal.



Aquella vez no le fue de la forma deseada, aunque recibió un plantel muy acotado a nivel de variantes y de calidad técnica. En el cierre del año terminó rescindiendo de común acuerdo tras haber quedado muy comprometido en la tabla del descenso del próximo año. Dejó un saldo de una victoria, tres empates y siete caídas.

A las críticas por su desempeño en los últimos pasajes por el fútbol árabe, donde obtuvo nueve victorias en 42 partidos y cayó en 23 ocasiones, Carreño respondió poniéndole paños fríos a lo meramente estadístico: “Quiero saber de quiénes son las críticas y qué analizaron, si saben a qué equipo fui, quiénes eran los jugadores que tenía, cuál era el presupuesto que manejaba y en qué liga jugaba. Creo que ninguno de los que criticó sabe nada de todo eso. De todas maneras, no fueron temporadas buenas en equipos que se juegan el descenso. Son equipos de la liga saudí que yo conozco muy bien, soy uno de los entrenadores históricos de la liga saudí, de los que más partidos tiene. He dirigido seis equipos y me han tocado tres grandes y tres muy chicos donde los resultados han estado en el fondo de la tabla”.

El rol que le dará Daniel Carreño a los juveniles de Nacional

Daniel Carreño en su llegada a Nacional. Foto: Nacional.

El Bolso tiene dentro de su plantel algunos futbolistas surgidos de las juveniles como Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Paolo Calione y Tomás Viera, así como otros que están en Tercera División y tienen proyección para debutar.

En relación a cómo gestionará esos casos, no tuvo dudas: “Sí, los juveniles van a tener oportunidad. Si me decís: '¿en este momento que es bravo?' Sí, van a tener oportunidad. Los juveniles de Nacional están preparados desde el punto de vista físico, mental y técnico-táctico como para enfrentar a la competencia”. Y agregó que el que esté “bien” va a jugar más allá de la edad, nacionalidad u otro factor. “No importa nada”, cerró.

