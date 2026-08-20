"Voy a tratar de seguir dándolo todo": Luis Suárez habló de cómo cambió el estilo de juego a su edad

Los buenos jugadores siempre se reinventan. El talento puede más que la edad y para los experientes como Luis Suárez siempre hay una forma de seguir siendo decisivo en el juego a pesar ya no estar en la cúspide de su carrera. “Vivo para el fútbol”, dijo el delantero de Inter Miami, que aportó con una asistencia para cortar con la racha negativa de tres derrotas consecutivas del equipo, sumando todas las competencias, y quebrar la positiva del rival.

Philadelphia Union, que tuvo al uruguayo Bruno Damiani como titular y al ex Boston River, Bruno Anello, en el banco de suplentes, venía de tres partidos ganados de forma consecutiva, pero solo pudo salvar el invicto ante Las Garzas, que contaron con el uruguayo Maxi Falcón como titular en la zaga.

Indiana Vassilev puso en ventaja a Philly, pero aparecieron los fenómenos del Inter Miami. Lionel Messi buscó a Luis Súarez con un centro pasado y el uruguayo, de cabeza, asistió a Daniel Pinter para igualar las acciones a los 21 minutos del partido. Messi dio vuelta el marcador cinco minutos después, pero Neil Pierre lo empató cerca de la hora de juego.

Inter Miami pudo cortar la racha de tres derrotas al hilo y Luis Suárez, a sus 39 años, acumula 10 goles y siete asistencias en 16 partidos jugados en 2026.

Messi 🤝 Suárez 🤝 Pinter 🩷💫 pic.twitter.com/VO0YUxI83f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2026

“Tenemos muchas cosas que corregir, somos un equipo muy autocrítico y sabemos que nos generan situaciones muy fácil, pero para eso están los entrenamientos, para tratar de ser una defensa más sólida y no solo eso, tiene que partir desde arriba la presión nuestra, hacerla más compacta y dar más seguridad. Lo estamos trabajando para tener esa tranquilidad en nuestra área”, había dicho el Pistolero en la previa al partido con Philadelphia Union.

En la misma entrevista, para la Major League Soccer, Luis Suárez también habló de lo que significa el fútbol en su vida y cómo ha tenido que reinventar su juego a su edad.

“Obviamente que uno con la edad que tiene va siendo más consciente de las características o de las formas de jugar que tiene que aportarle al equipo. Hay veces que no es tanto correr mucho si no poco, pero inteligentemente y tratar de ayudar al equipo en la mejor manera posible porque amo el fútbol, vivo para el fútbol y hasta que me retire voy a tratar de seguir dándolo todo”, manifestó el uruguayo.

Con Forlán como entrenador de la selección, ¿se le abre una puerta en la Celeste?

Pese a que Luis Suárez tuvo su partido despedida de la selección uruguaya ante Paraguay en el estadio Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas en 2024, nunca terminó de cerrarle la puerta a la Celeste y ha manifestado estar siempre a las órdenes si la Celeste lo necesita.

Luego de la participación de Uruguay en el Mundial 2026, eliminado en primera fase, se terminó el ciclo de Marcelo Bielsa y Diego Forlán, que se hará cargo de la selección Sub 20 con vistas a los juegos ODESUR, se hará cargo también de los próximos dos partidos de la selección ante Japón y Corea del Sur por la fecha FIFA. ¿Tendrá lugar el Pistolero?

“Tengo un cariño enorme con Luis, tengo mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo. Obviamente tener a un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana que juega, por qué no, eso se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis. Sinceramente no sabía que había dicho eso, si lo dijo, bienvenido sea”, manifestó Forlán en su primera conferencia de prensa como entrenador interino de la selección uruguaya.