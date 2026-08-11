Forlán y su mensaje tras asumir en la selección uruguaya: “Intentaremos juntos llevar la bandera a lo más alto”

Diego Forlán comenzó oficialmente una nueva etapa vinculada a la selección uruguaya, esta vez desde el otro lado de la línea de cal. Luego de ser presentado como nuevo entrenador de la Celeste, el exfutbolista utilizó sus redes sociales para expresar sus primeras sensaciones ante el desafío.

“Orgulloso y muy agradecido de volver a casa y estar al frente de mi Selección, de mi país”, comenzó escribiendo Forlán, acompañando la publicación con imágenes de su presentación oficial.

El exdelantero, que tuvo una extensa y destacada trayectoria defendiendo a Uruguay como futbolista, hizo especial hincapié en lo que representa para él volver a vestir los colores de la selección desde una nueva función.

“Vestir la celeste siempre fue un sueño, y poder hoy representarla desde este lugar es un privilegio enorme y una gran responsabilidad”, expresó.

Forlán también dejó en claro cuáles pretende que sean las bases de este nuevo proceso al frente del combinado nacional. “Con humildad, trabajo y pasión, intentaremos juntos llevar la bandera a lo más alto”, agregó.

El mensaje se cerró con un contundente “¡Uruguay nomá!” y la bandera uruguaya, en una publicación que marcó sus primeras palabras públicas en redes sociales luego de asumir el cargo.

De esta manera, Forlán inicia un nuevo capítulo de su historia con la Celeste. Después de haber sido uno de los grandes referentes de Uruguay dentro de la cancha, ahora tendrá el desafío de trasladar su experiencia a la conducción técnica y encabezar desde el banco una nueva etapa de la selección uruguaya.

Orgulloso y muy agradecido de volver a casa y estar al frente de mi Selección, de mi país.



Vestir la celeste siempre fue un sueño, y poder hoy representarla desde este lugar es un privilegio enorme y una gran responsabilidad.



Con humildad, trabajo y pasión, intentaremos juntos… pic.twitter.com/M3xesu1JBU — Diego Forlán (@DiegoForlan7) August 11, 2026

El comienzo de la era Forlán en la selección uruguaya

La presentación oficial de Diego Forlán se llevó a cabo este lunes en el Complejo Celeste, donde estuvo acompañado por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Durante el acto, el titular de la AUF le entregó una camiseta de Uruguay y también se proyectó un video que repasó la historia de Cachavacha defendiendo a la selección.

El exdelantero asumió como entrenador de la selección Sub 20 y, al mismo tiempo, quedó al frente de la selección mayor de forma interina. En principio, dirigirá los próximos dos amistosos de la Celeste, frente a Japón y Corea del Sur, aunque su llegada abre una nueva etapa después de la salida de Marcelo Bielsa tras el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

“Se me eriza la piel. No es la selección, es tu país y tener el privilegio de cantar el himno es algo maravilloso. Me hicieron sentir como en casa”, manifestó Forlán durante su primera conferencia de prensa, dejando en claro la carga emocional que tiene para él este regreso a la Celeste.

Diego Forlán, Pablo Forlán e Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Foto: Estefanía Leal.

Forlán también se refirió a uno de los principales desafíos que tendrá por delante: encontrar un equilibrio entre los futbolistas experimentados y las nuevas generaciones. El entrenador aseguró que le gusta apostar por los jóvenes y darles oportunidades, aunque remarcó que deberán demostrar que están preparados para competir por un lugar con jugadores de mayor recorrido.

Incluso dejó abierta una puerta que rápidamente generó repercusión: la posibilidad de que Luis Suárez vuelva a vestir la camiseta de Uruguay. Consultado por el goleador histórico, Forlán sostuvo que mantiene una gran relación con su excompañero y expresó: “Si él está seleccionable, es uruguayo”. Además, destacó que Suárez mantiene su capacidad goleadora y señaló que su eventual regreso será evaluado más adelante.

El nuevo entrenador también mostró su perfil competitivo al hablar de los compromisos que tendrá por delante. “Al deporte que juegue, me gusta ganar”, afirmó, y aseguró que buscará aprovechar esta oportunidad para trabajar y disfrutar de un desafío que lo devuelve al lugar donde protagonizó algunos de los momentos más importantes de su carrera como futbolista.

Diego Forlán recibe la camiseta de la selección de Uruguay en manos de Ignacio Alonso. Foto: Estefanía Leal.

Forlán había comenzado a ganar terreno para asumir en la estructura de selecciones juveniles varias semanas atrás. Ovación informó el 12 de julio que su nombre había tomado fuerza para conducir a la Sub 20 y que la AUF tenía previsto reunirse con él para avanzar en esa posibilidad. Días después, también se conocieron detalles de las conversaciones para conformar su cuerpo técnico.

De esta manera, el mensaje publicado en sus redes sociales fue una extensión de lo expresado durante su presentación: Forlán vuelve a la selección más de una década después de su etapa como futbolista, pero ahora con la responsabilidad de tomar decisiones desde el banco de suplentes.