Inició la era Forlán en Uruguay: la frase de su padre que generó risas y el único jugador que nombró sin consulta

Diego Forlán y el presidente Ignacio Alonso fueron los últimos en bajar por las escaleras. Ambos sonrientes llegaron al hall del bar del Estadio Centenario, donde aguardaba la familia del exjugador, amigos de la familia, el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya a pleno, allegados al ente que rige el fútbol uruguayo y periodistas. El lanzamiento no fue propio de la presentación de un DT de la selección uruguaya Sub 20, más bien se pareció a la presentación de Marcelo Bielsa en la mayor en el 2023, aunque no con las dimensiones de aquella carpa que se había montado en la explanada de la tribuna América con motivo del desembarco del rosarino.

El historiador y periodista Alfredo Etchandy habló del legado de la familia Forlán a lo largo de la historia del fútbol uruguayo, Alonso le obsequió un presente a Forlán (un cuadro con la presencia de las diferentes generaciones de su familia), se invitó a pasar a la mesa a Pablo Forlán padre y el presidente le regaló una camiseta con su nombre. Pablo quería que Diego lo ayudara a sostenerla para la foto a lo que el actual DT de la selección le dijo “es tuya, papá”. Mientras Pablo bajaba una pequeña escalera, Diego nunca le sacó la mirada, atento a que su padre no tuviera dificultades. Pablo tiene 81 años, pero los lleva muy bien. Estaba en primera fila y siguió al detalle la conferencia de prensa de su hijo, ese mismo que había dejado allá arriba el apellido, como él, y como el abuelo de Diego. Como futbolista, y ahora buscando dejar una huella también como entrenador.

Diego Forlán, Pablo Forlán e Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Foto: Estefanía Leal.

Cuando el periodista Marcelo Decaux le preguntó qué le había dicho su padre, Diego sonrió y soslayó mirándolo “es un hombre de pocas palabras”. No iba a contar una intimidad, pero no hizo falta, porque al propio Pablo se lo escuchó decir “que Uruguay gane”. Eso desencadenó la risa de la mayoría de los presentes.

En más de una vez, a lo largo de la tarde, a Forlán se lo presentó o mencionó como “entrenador de selecciones nacionales”. Incluso hubo un momento curioso de la conferencia en la que Diego Forlán y Alonso intercambiaron comentarios sobre hasta cuándo era su contrato, porque se podía interpretar de varias formas.

En resumen: es el entrenador de la selección Sub 20 hasta el Mundial inclusive -siempre y cuando Uruguay clasifique en el Sudamericano de enero- y es el DT interino de la mayor desde ahora hasta marzo, mes en el que está planificado que se realicen las elecciones de la AUF. Podrían ser hasta un máximo de ocho partidos amistosos.

De diferentes formas se le consultó si él sentía que su periplo en la mayor se podría extender hasta el próximo Mundial de 2030, pero siempre fue muy mesurado en sus declaraciones, habló de la preparación de la Sub 20 y de lo que buscará con la mayor, después de un período en el que Marcelo Bielsa dejó todo patas para arriba y con una desconfianza enorme en los futbolistas.

Diego Forlán en su presentación como nuevo entrenador de la Sub 20 de Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Las pistas que dejó Forlán entrelíneas:

1) Tiene en consideración a Luis Suárez; habló con claridad de su calidad y de su presente (aunque dijo que no sabía que el Pistolero había dicho que era un jugador convocable nuevamente para la selección, algo que sonó poco creíble y hasta curioso).

2) El único futbolista que nombró él (y no un periodista) fue Rodrigo Zalazar, que inexplicablemente no tuvo minutos en el Mundial a pesar de su año en Portugal. Habló de su calidad para hacer goles aunque es un volante ofensivo.

3) Fue muy convincente a la hora de respaldar a Federico Valverde y Ronald Araujo, y señalar lo importantes que son para la Celeste, más allá del bajo rendimiento del Pajarito en el Mundial, y de la lesión que privó al zaguero de tener minutos en Estados Unidos y México, como le pasó en Qatar.

Diego Forlán en su presentación como nuevo entrenador de la Sub 20 de Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

4) No cree que Uruguay tenga escasez de futbolistas que sean capaces de hacer goles; nombró a los futbolistas que están anotando en México y destacó las virtudes de los jugadores elegibles.

5) Aunque no lo dijo abiertamente, Diego claramente es más cercano a un estilo de conducción como la del maestro Tabárez, y se aleja del estilo de Marcelo Bielsa. Y en esto hay mucha coherencia, después de las dificultades que hubo en el vínculo entre el argentino y el plantel durante los últimos tres años.

La llegada de Forlán a Uruguay no es casual ni un manotazo de ahogado. Se podrá estar de acuerdo o no, pero tiene un por qué. Y dejó la sensación de que no será solo hasta las elecciones de la AUF. Tiene pinta de que va para largo, y que pueden aparecer futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por Bielsa. El tiempo dirá, pero la “era Forlán” ya comenzó. Ojalá deje un legado similar al que dejó como futbolista.

“Cuando recibí el llamado, ni lo pensé”, aseguró Forlán

“Todo el mundo me preguntaba si había dejado de lado ser entrenador y tenía que venir un gran proyecto y es difícil analizar detenidamente una situación, lo que sí decía era que fui muy feliz dirigiendo a Peñarol y a Atenas, disfruté muchísimo de estar en esos dos equipos”, admitió Forlán y por eso fue especial cuando lo contactó la AUF. “Apareció el llamado de Nacho (Alonso) y ahí es cuando ese proyecto terminó apareciendo. Feliz de que me hayan tenido en cuenta y ni lo pensé. Me llamaron, estaba en casa viendo un partido del Mundial y automáticamente dije que sí. En otras circunstancias era un ‘dejame pensarlo’ y en esta ocasión ni lo dudé”.

El regreso de Luis Suárez a la Celeste: "¿Por qué no?"

“Si me necesitan jamás le voy a decir que ‘no’ a la selección”, fue la frase de Luis Suárez que quedó haciendo ruido en la previa del Mundial 2026 en el fragmento de una entrevista para un documental al que accedió Ovación. Más allá de que no formó parte de la lista de la Copa del Mundo, la puerta del retorno a la Celeste quedó abierta y Diego Forlán, al ser consultado, hizo referencia a ello: “Tengo un cariño enorme con Luis y tenemos mucha confianza. Él está seleccionable, es uruguayo y tener un jugador como Luis con su experiencia, que tiene gol -y lo sigue demostrando todos los fines desemana- ¿por qué no?” , subrayó. “Se verá mas adelante, nadie va a discutir lo que es Luis y si lo dijo así, bienvenido sea”, agregó sobre el máximo goleador de la selección uruguaya y con el que compartió 58 partidos.

Precisamente sobre el gol -o la ausencia del mismo- en la Celeste, Forlán sostuvo: “Tenemos jugadores que hacen goles, en ese sentido, habrá que ver. Algunos juegan en México y están haciendo goles, Zalazar que es volante pero comenzó con gol y asistencia, no es algo que me preocuparía mucho porque en ese sentido tenemos buenos jugadores de tres cuartos en adelante”.

"Me identificó con el maestro Tabárez"

“Con el maestro (Tabárez) no tengo tanto contacto directo, pero sí una gran relación”, sostuvo Forlán que aclaró que él es muy respetuoso y no le gusta molestar. “Sí con Celso (Otero) y Mario Rebollo y toda la gente que trabajaba con ellos. Sé que están muy contentos, me mandaron mensajes todos y después con el maestro me gustaría juntarme”, agregó.

“En febrero le pedí para que participara en una entrevista en el documental que hice y hablé largo y tendido y en algún momento de estos quiero juntarlos a todos y tener una charla amena. Están muy contentos y me lo demostraron y esperemos de acá a una semana tener ese encuentro”, profundizó. Respecto a lo que le dejó Tabárez luego de haberlo dirigido durante muchos años, analizó: “Me siento identificado con el maestro, su forma de ser, su don de gente y tratar de poder tener con la gente que trabaja en la selección un buen relacionamiento y poder disfrutar, que ellos también disfruten y hacer el trabajo de la mejor manera posible”. ¿Cómo lo vive su familia? “La familia está feliz, de mis hijos el más grande se va dando cuenta y disfruta mucho porque es muy futbolero. a medida que vayan pasando los partidos van a tomar un poco más de dimensión”, sentenció.