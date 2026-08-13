Los 20 jugadores uruguayos que estarán en las grandes ligas de Europa y los dos torneos sin presencia celeste

Agosto con “A” de arrancan las grandes ligas de Europa. El deleite del futbolero está cada vez más cerca porque España será el primer país que le dé el puntapié a su actividad local el próximo sábado 15 de agosto con Alavés-Getafe, pero también aguardando el estreno de Real Madrid y Barcelona que deberá esperar a la semana siguiente al tener que respetar las licencias de los mundalistas, lo mismo que ocurre con clubes como Valencia y Betis -rivales entre sí- y Real Sociedad y Athletic Club -involucrados directos y rivales del Merengue y el Culé-.

No es novedad pero en lo que respecta a los uruguayos, España es de las cinco grandes ligas la que cuenta con más compatriotas, más allá de que los mercados siguen abiertos y la cantidad puede variar.

En este momento son 11 y son Getafe y Betis los únicos que tienen dos uruguayos en su plantel porque el azulón cuenta con Sebastián Boselli y Martín Satriano, mientas que los béticos tienen en sus filas a Facundo Bernal y Gonzalo Petit. Una de las novedades de esta temporada es el retorno de Racing de Santander que tiene a Facundo González en el plantel, mientras que repiten otros futbolista como Santiago Mouriño en Villarreal o Carlos Benavidez en Alavés.

Luego aparecen los más experientes futbolistas como Matías Vecino en el Celta de Vigo, José María Giménez en el Atlético de Madrid, Federico Valverde en el Real Madrid o Leandro Cabrera en Espanyol. El Lele tiene la particularidad de que es el futbolista uruguayo que lleva más tiempo en las grandes ligas desde su debut.

Leandro Cabrera festeja un gol para el Espanyol de Barcelona en LaLiga de España. Foto: RCD Espanyol

El viernes 21 de agosto tendrá su comienzo la Premier League de Inglaterra, que iniciará con el campeón, Arsenal, enfrentando al Coventry City y que, hasta el momento cuenta con cuatro uruguayos, siendo dos de ellos recientes incorporaciones para equipos que participarán del máximo certamen liguero del fútbol inglés.

La referencia es para Ronald Araujo y Álvaro Rodríguez. El zaguero se convirtió en nuevo futbolista de Liverpool al llegar cedido desde Barcelona en los últimos días, mientras que Bournemouth pagó 25 millones de euros por Álvaro Rodríguez, que también llegó desde España, aunque en este caso desde Elche.

Álvaro Rodríguez durante uno de los amistosos de pretemporada del Bournemouth. Foto: AFC Bournemouth

Los otros dos uruguayos que hoy están en planilla de clubes ingleses son Rodrigo Bentancur en Tottenham y Manuel Ugarte en Manchester United, aunque resta conocer si el futuro del ex Fénix sigue estando en Old Trafford, mientras se recupera de una lesión de ligamentos cruzados.

También el 21 de agosto comenzará la Ligue 1 de Francia que para la actual temporada no cuenta con uruguayos.

Mathías Olivera en el entrenamiento de Napoli. Foto: @mathiasolivera5.

El 22 de agosto será el inicio del fútbol italiano y con él el puntapié de la mítica Serie A que en términos de uruguayos perdió pie en las últimas temporadas ya que serán solo cinco los participantes. A este número se alcanzó luego de la reciente salida de Agustín Álvarez Martínez, que volvió a Sudamérica para jugar en Talleres de Córdoba.

En el país de la bota, por el momento, se encuentran Mathías Olivera jugando en Napoli, Alan Matturro en Genoa, Franco Israel en Torino y la dupla de Juan Rodríguez y Agustín Albarracín en Cagliari.

La última en iniciar será la Bundesliga de Alemania que comenzará el 28 de agosto y tampoco tendrá presencia de futbolistas uruguayos para la campaña 2026-2027.