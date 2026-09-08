El detalle con el que Germán Pezzella sorprendió en Peñarol y el análisis de su debut en la interna del club

Con Peñarol ganando 4-0 frente a Danubio en Jardines del Hipódromo, Diego Aguirre movió el banco y mandó tres cambios. Uno fue el ingreso de Germán Pezzella, el argentino campeón del Mundial de Qatar 2022 que el sábado tuvo su estreno oficial con la camiseta Mirasol.

Luego de haber llegado el 29 de agosto a Montevideo, el nacido en Bahía Blanca hace 35 años, se sumó el 1 de setiembre al plantel de Diego Aguirre y cuatro días después saltó a la cancha para tener sus primeros minutos.

Pezzella ingresó por Mauricio Lemos y se ubicó como líbero en la línea de tres defensores de la que la Fiera no se apartó tras la derrota clásica con Nacional. Con Lucas Ferreira a la derecha y su amigo Maximiliano Olivera a la izquierda, el ex River empezó a mostrar sus características en un partido que ya estaba resuelto.

Tuvo contacto con el balón y lo jugó con criterio, habló y ordenó mucho a la última zona de un Peñarol que dejó su arco en cero en su visita a Danubio y, si bien no tuvo complicaciones, lo destacable es que con 35 años, luego de unos meses sin jugar —el 24 de mayo fue su último partido en River— y tras superar una lesión de ligamentos cruzados que sufrió en agosto de 2025, el zaguero debutó y ya genera ilusión en la interna del club.

Maximiliano Olivera y Germán Pezzella en el debut del argentino como nuevo jugador de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

“Tuve alguna charla muy puntual con él y todo el mundo está impresionado con Germán por el liderazgo que tiene, por su carrera y por todo lo que el tiene para aportar con solo 35 años. Eso es lo que entusiasma”, le dijo a Ovación Ignacio Ruglio.

El presidente Mirasol también destacó la apuesta que se hizo por el jugador: “Desde el punto de vista futbolístico puede andar bien o mal, pero está en una buena edad, en perfecto estado físico y tiene una gran carrera”.

Ruglio habló de lo que primó por parte del jugador a la hora de elegir Peñarol y dijo: “Él está feliz de estar en el club y nos repitió varias veces cuando, inclusive en la negociación, nosotros sabíamos que tenía ofertas de todos lados y ofertas pesadas, que él apuesta siempre a lo deportivo, que le gustaba estar cerca de Maxi Olivera que es su amigo, que apostaba a algo grande para pelear, que sabía que este era un club que le gustaba pelear cosas grandes y que la gente estaba como ávida de pelear cosas grandes”.

Por otra parte, el secretario general Jorge Nirenberg fue uno de los tantos consejeros que el sábado estuvieron en Jardines del Hipódromo y sobre el estreno de Pezzella habló con Ovación y remarcó: “Es un líder nato con buena técnica, buen físico, intelectualmente está por encima de la media y tiene voz de mando. Yo creo que perfectamente puede ser el próximo capitán de Peñarol”.

Germán Pezzella en su debut con Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

“Al grupo le cayó muy pero muy bien y aporta mucho. Y lo más importante es que fue muy bien recibido y con unos pocos días en el club ya te das cuenta de su liderazgo y de la voz de mando que tiene”, agregó el consejero para luego sentenciar: “Muchos se preocupaban por los pocos minutos después de esa lesión que tuvo, pero yo siempre opino que este tipo de jugadores como él que salieron campeones del mundo hace cuatro años, la técnica y la calidad no la pierden. Si bien es grande no está pasado de edad y le va a aportar muchísimo al club y por supuesto a los jóvenes. Le va a dar mucha seguridad a la defensa también”.

Gastón Barragán, consejero por la oposición, fue otro de los que analizó el estreno del argentino tras asistir el sábado a Jardines y contó a Ovación: “Entró en un partido que tenía el trámite resuelto y muy favorable a Peñarol (ganando 4 a 0) pero Diego le dio minutos para que vaya agarrando fútbol porque la idea es que empiece a ser el jugador de jerarquía que fuimos a buscar”.

“Se lo vio hablando con sus compañeros, ordenando el fondo y esperemos que en los próximos partidos siga teniendo minutos para que se convierta en un líder de Peñarol”, añadió.

En el María Mincheff de Lazaroff también estuvo Marcelo Solomita, consejero del oficialismo, quien en diálogo con Ovación, resaltó la jerarquía de Pezzella: “Es un jugador al que se le nota la experiencia que tiene, lo que habla, lo que ordena, es un líder. Desde lo futbolístico el otro día el tramite no lo dejó desplegar su nivel y su calidad pero sin lugar a dudas y mirando para adelante, es un futbolista que a la defensa le va a aportar mucha experiencia y mucha jerarquía porque es un muy buen jugador y es un líder”.

Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol en Jardines del Hipódromo frente a Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

“En los entrenamientos se nota lo que habla y lo que ordena. Le gusta hablar mucho permanentemente dentro de la cancha y todo eso es muy bueno para el equipo”, remarcó Solomita.

Nicolás Ghizzo, consejero por la oposición, le destacó a Ovación la importancia de haber contratado a un jugador como Germán Pezzella: “Está despegado futbolística e intelectualmente y cuando vos tenés en el plantel a esta clase de futbolistas, te levanta todo en lo deportivo y también en el vestuario”.

“Va a sumar desde todo punto de vista y por suerte el otro día ya pudo comenzar a sumar minutos porque estando bien físicamente y sano, nos va a dar una mano bárbara en la zaga”, añadió el dirigente Mirasol.

Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, Zelmar Dufrechou, consejero por el oficialismo, estuvo el sábado 29 de agosto junto a Marcelo Solomita y Marcelo Rodríguez en la llegada de Pezzella al Hotel Hampton y destacó una característica del argentino: el profesionalismo. “Esa noche cenamos, Germán pidió pescado con ensalada y tomó agua sin gas. Yo en joda le dije que no nos actuara, que estaba todo bien y se reía, pero enseguida me dijo ‘yo me cuido en todo”. Ahí te das cuenta que está en todos los detalles”, expresó el también integrante de la comisión de pases y contrataciones del club.

El sábado Zelmar también estuvo en Jardines y sobre el estreno del zaguero contó: “Más allá de lo que vimos el otro día, que entró muy ordenado y dando muchas indicaciones con voz de mando, creo que va a ayudar mucho a la defensa, al orden que le pueda dar al fondo y al liderazgo que pueda ir absorbiendo pensando en este año y también en el año que viene si todo sale bien”.

El consejero Mirasol también valoró el respeto por Pezzella en los grupos y contó una situación que quedó en anécdota: “Leonel Jaime fue otro que nos habló muy bien de Germán y el día del clásico quería que Pezzella se metiera al vestuario a dar una charla. Ahí ya te das cuenta que tiene mucha ascendencia a nivel grupal. Eso al final no se dio”.