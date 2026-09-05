Diego Aguirre: de su predicción en el gol de Arezo a un esquema que busca "darle continuidad"

Diego Aguirre habló en rueda de prensa tras la goleada de Peñarol sobre Danubio en Jardines. Habló de su premonición con el gol de Matías Arezo, destacó la incorporación de Germán Pezzella y confirmó que sostendrá el esquema, más allá de la derrota en el clásico.

"Estabamos precisando este partido para dejar atrás una semana complicada", comenzó destacando la Fiera que se mostró feliz porque era "absolutamente necesario ganar".

Respecto al gol de Arezo contó una intimidad con el delantero: "Yo sé que son rachas, en el vestuario le dije: 'Mati tranquilo que antes de los 10 minutos vas a hacer un gol', lo hizo a los 9'. Por eso lo salude y nos reímos un rato como para descomprimir también, para que él vuelva a lo normal que tienen que ser muchos goles acá".

Respecto a la llegada de Pezzella la definió como "impresionante, tremenda incorporación". Además destacó que "cayó muy bien en el grupo, impone un respeto bárbaro, va a sumar mucho adentro y afuera de la cancha".

Del equipo destacó la "entrega" y explicó "que el partido se presentó bastante favorable con espacios", algo que favoreció al aurinegro. "Encontramos los goles, yo creo que lo mas importante era conseguir el resultado y hacerlo así, merecidamente, me deja contento", concluyó.

De las posibles sanciones a Peñarol y al Campeón del Siglo Aguirre expresó: "Son cosas que escapan un poco a mí y hay que acatar lo que se resuelva. Estamos preparados para jugar donde sea, o lo que determinen los tribunales".

Respecto a la ausencia de Javier Cabrera aclaró que lo está cuidando porque "estaba con una fatiga". "Estuvimos dudando y mejor sacarlo, que vienen cosas muy importantes. Él es un jugador muy importante, el lunes entrena normal con el grupo", contó para transmitirle tranquilidad al hincha.

También fue consultado por el posible cambio de esquema. Aguirre expresó que "el plantel esta conformado mas para jugar de esta forma" y aclaró que "no por un partido o dos podemos andar cambiando mucho, vamos a intentar darle continuidad a esta forma".

Por último se refirió al gol que no llegó de Jonathan Rodríguez: "Faltó, se lo pedí. No pudo, queda para la próxima".

