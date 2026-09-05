El debut de un campeón del mundo: Germán Pezzella tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Peñarol

Germán Pezzella tuvo su estreno con la camiseta de Peñarol. El defensor campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 ingresó a los 63' por Mauricio Lemos y jugó de líbero en la línea de tres propuesta por Diego Aguirre.

La goleada sobre Danubio le permitió al defensor ingresar, se cambió de apuro, no se esperaba su ingreso, pero la Fiera decidió darle rodaje con el partido ya resuelto. El jugador que no veía acción desde la final del Torneo Apertura del fútbol argentino ante Belgrano el 24 de mayo, y que había vuelto en abril de una rotura de ligamentos cruzados se puso por primera vez la aurinegra.

En la semana en Peñarol lo vieron muy bien. Había pedido entrenar una semana o 10 días junto al plantel. El martes saltó por primera vez a cancha y este sábado entró por primera vez en la nómina. Ingresó de líbero junto a Lucas Ferreira a la derecha y Maximiliano Olivera.

Tras el partido el defensor declaró estar "contento de volver a jugar, sumar minutos". Dijo estar preparándose para "ayudar al equipo" desde donde le toque y destacó el "gran partido" que hizo Peñarol.

También se refirió a sus primeros días en el Carbonero y lo que pretende el Carbonero de él: " La primera semana era para integrarme al equipo, a los compañeros, a un lugar nuevo. Ya a disposición de él (Aguirre) para lo que necesite y los minutos que el equipo me haga jugar".

Un campeón del mundo no jugaba en el fútbol uruguayo desde que que Moacir —brasileño campeón de Suecia 1958— defendió también al Mirasol en 1963.