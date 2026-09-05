El día que Moria Casán se puso la camiseta de Peñarol y estuvo en un récord de Fernando Morena

En 1975 Moria Casán, tenía 29 años. Su nombre real es Ana María Casanova, pero ya por ese entonces comenzaba a ser muy exitosa en la revista porteña. Ya había actuado en el Teatro El Nacional y en la calle Corrientes.

También había sido contratada como figura por los hermanos Sofovich e incluso había tenido un pequeño papel en una película. Ese año Moria visitó Uruguay. Llegaba al país con la obra "Aquí se mata de risa", con Alfredo Barbieri y Don Pelele, en el Steatro Stella D Italia.

Moria Casán viste la camiseta de Peñarol en el partido ante Fénix, el 20 de julio de 1975. Foto: Archivo El País

En el marco de esa gira, sin saberlo, Moria Casán participó de un día histórico para el futbolista Fernando Morena. Según cuenta el archivo de El País, la vedette llegó al Centenario el domingo 20 de julio. Jugaban Peñarol vs Fénix por la fecha 21 del Campeonato Uruguayo y la figura era Morena. Morena tenía 31 goles en ese torneo y estaba a 2 de José Pedro Young, máximo anotador en un solo torneo uruguayo con 33 gritos en el campeonato de 1933.

La crónica de El País cuenta que en el segundo tiempo Morena abrió la cuenta apenas empezó con un zurdazo y aumentó la ventaja con un gol de tiro libre cerca del final. Ese gol fue el que le permitió empatar a Young y alcanzar el récord y la foto que se llevó la tapa del diario de ese lunes, con los jugadores de Fénix dados vuelta, pareciendo querer ver el gol del delantero. En el final Fénix maquilló el resultado con el descuento.

Foto: Archivo El País

Antes del partido y del récord de Morena, Moria, estuvo en cancha con la camiseta aurinegra y saludó a todos los jugadores. El capitán del equipo, Mario Bombón González le entregó un ramo de flores y un banderín aurinegro.

Foto: Archivo El País

El País tiene el archivo fotográfico más grande del país y El Archivo busca narrar historias que sucedieron en Uruguay y que fueron capturadas por el medio.