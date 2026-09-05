Tras la goleada de Peñarol sobre Danubio, así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso

Peñarol volvió a tener una sonrisa tras golear 4-0 a Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. De esta manera, el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre logró trepar, momentáneamente, a lo más alto de la Tabla Anual de la temporada.

El Mirasol llegaba de una semana muy dura tras la caída ante Nacional en el Campeón del Siglo por 1-0 y el empate 2-2 contra Atenas de San Carlos en el Domingo Burgueño Miguel por la Copa AUF Uruguay 2026.

Por eso, Peñarol sabía que no podía tropezar en su visita al conjunto de la Curva de Maroñas, que llegaba con la necesidad de sumar en su afán por no perder la categoría. Sin embargo, el elenco de la Fiera pegó rápido al marcar en el minuto 16 por un gol de cabeza de Leandro Umpiérrez.

Los jugadores de Peñarol se abrazan tras el gol de Leandro Umpiérrez. Foto: Leonardo Mainé.

Le bajó el martillo al partido en el complemento y más precisamente en cinco minutos, ya que se dieron dos goles de Matías Arezo (55 y 56), quien logró romper una sequía, y Umpiérrez (60) nuevamente para decretar el 4-0 final.

De esa forma, el conjunto que dirige Aguirre volvió a ganar después de tres encuentros entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay (el 1-1 ante Deportivo Maldonado, el 1-0 contra Nacional y el 2-2 frente a Atenas de San Carlos).

Con este triunfo y hasta que Racing visite a Cerro este domingo a la hora 10:00, Peñarol llegó a la cima de la Tabla Anual. Algo importante en la definición del título de campeón de la Liga AUF Uruguaya, el gran objetivo que tiene el Mirasol en esta temporada.

Con respecto al Torneo Clausura, Peñarol alcanzó los siete puntos y está a cinco del líder del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, Montevideo City Torque, quien posee puntaje perfecto. Cabe recordar que el Ciudadano y el Mirasol aún deben enfrentarse entre sí por el duelo suspendido de la primera fecha.

Danubio, por su parte, se hunde aún más en los puestos de descenso y comienza a ver cada vez más comprometida la posibilidad de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo.





* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.



* A Cerro se le descuenta un punto en la Tabla Anual y en la del Descenso por una sanción de la AUF tras incidentes en el partido contra Nacional el 10 de mayo.

Así continúa la quinta fecha del Torneo Clausura

Domingo 6 de setiembre

Cerro vs. Racing

10:00 | Estadio Luis Tróccoli

Central Español vs. Defensor Sporting

13:00 | Parque Palermo

Nacional vs. Juventud

16:30 | Gran Parque Central

Liverpool vs. Boston River

19:30 | Parque Viera

Lunes 7 de setiembre

Albion vs. Progreso

15:00 | Estadio Luis Franzini