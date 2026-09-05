El motivo por el que Danielo Núñez decidió dejar de ser el DT de Cerro Largo tras la caída ante City Torque

Cerro Largo no pasa por su mejor momento en la temporada, ya que con la caída de este viernes a manos de Montevideo City Torque por 2-1 alcanzó su séptimo partido sin poder sumar de a tres puntos. Eso y más unos temas personales, llevaron al entrenador Danielo Núñez a dejar su cargo.

Esta información la dio el periodista Sebastián Giovanelli y la confirmó Ovación.

Una vez que el árbitro Augusto Olmos pitó el final del partido en el Estadio Charrúa por la quinta jornada del Torneo Clausura, Núñez decidió no continuar en el equipo en el que es ídolo. Además de los malos resultados obtenidos en el último tiempo, el entrenador tomó esta resolución pensando en su salud.

Desde el entorno del director técnico de 61 años le indicaron a Ovación que tomó esta resolución en pos de su salud para continuar con "su recuperación". Cabe destacar que por un tiempo Núñez no dirigió a Cerro Largo en esta temporada debido a que estaba cursando una enfermedad.

En ese sentido, el que tomó las riendas del elenco Arachán fue su asistente Ignacio Ordóñez, que dirigió a Cerro Largo en siete encuentros oficiales donde cosechó tres victorias, tres empates y una derrota. Esto se dio desde el pasado 19 de mayo hasta el 10 de agosto. Cabe recordar que en el medio hubo un parate en la actividad por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Núñez regresó al club para poder dirigirlo a partir de la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Ese día, el equipo Arachán rescató un buen punto ante Wanderers al igualar 1-1 en el Parque Viera.

Esta breve etapa de cinco partidos de Núñez en Cerro Largo contó con tres empates y dos derrotas entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay 2026.

