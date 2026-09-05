El efecto Carreño en Nacional: las decisiones que vitalizaron al equipo y la marca que busca ante Juventud

Llegó el pasado 17 de agosto con un fin: mejorar el pésimo momento de Nacional. Por eso, Daniel Carreño tenía una meta ambiciosa y era el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo, un partido que podía marcar el año tricolor.

No solo lo ganó con el gol de taco del costarricense Francisco Calvo, lo hizo sabiendo el contexto en el que se encontraba el equipo. “Prioricé un equipo sano, que pudiera correr”, enfatizó el director técnico en la rueda de prensa en Los Céspedes tras vencer al elenco Carbonero en su feudo.

Carreño entendió desde un primer momento la situación en la que estaba el grupo, que venía de dos entrenadores (Jadson Viera y Jorge Bava) y —lo peor de todo— con pésimos resultados.

En ese sentido, el entrenador de 63 años tomó decisiones y una de ellas fue la de ratificar la titularidad del arquero Luis Mejía. A lo largo de este año, el panameño estuvo en el centro de las críticas, por lo que Nacional apostó al fichaje del argentino Alexis Martín Arias, quien inició la segunda parte de la temporada como titular.

Luis Mejía con la pelota en el partido entre Racing y Nacional en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Siguiendo con la última línea, el entrenador apostó por dos jugadores que le dieron resultados como Sebastián Coates y Calvo. El primero continuó con la cinta de capitán y siendo uno de los grandes referentes del grupo, mientras que el costarricense se afianzó y consiguió anotar un gol que va a quedar en la historia de los clásicos del fútbol uruguayo.

Le dio confianza a un futbolista que no mostraba su mejor versión como Luciano Boggio. No lo puso desde el vamos ni contra Progreso ni ante Albion, los dos primeros compromisos de su tercera etapa en el Bolso, aunque fue titular en el CDS y se comió la cancha. Fue el que asistió a Calvo para marcar el gol en el escenario Mirasol.

Además, estableció a Lucas Rodríguez como uno de los pilares en el medio.

Más allá de la obvia importancia de Maximiliano Gómez por la categoría que ha mostrado en la actual temporada, Carreño depositó muchas fichitas en Maximiliano Silvera.

Maximiliano Silvera entre Lucas Ferreira y Maximiliano Gómez. Foto: Ignacio Sánchez.

El 11 convirtió en la hora el gol que le dio el triunfo sobre Progreso en el debut de Carreño. Tras la lesión de Gómez, el DT mandó a Silvera para que jugara el clásico en el CDS desde el minuto 13. “Yo sabía que a Silvera no le iba a costar. No me gusta destacar a nivel individual pero no era un partido fácil para él desde lo emocional”, manifestó el entrenador.

El momento positivo de Nacional

Tomás Viera, Francisco Calvo, Sebastián Coates y Camilo Cándido celebran la victoria de Nacional en el CDS. Foto: Ignacio Sánchez.

Esa victoria clásica en el CDS puede considerarse como un “volver a ser” por parte de Nacional.

Carreño -con su típica tranquilidad- busca seguir por este camino y el domingo irá por una marca que solo consiguió una vez en el año el albo y es estar cinco partido al hilo sin perder.

Ese hito fue con: 4-0 ante Cerro en el GPC (10/5), 2-1 con City Torque en el Charrúa (15/5), 0-0 con Universitario en el GPC por Copa Libertadores (20/5), 1-0 contra Albion en el GPC (23/5) y 1-0 contra Coquimbo en el GPC (26/5). Eso sí, el empate ante la U significó la eliminación tricolor de la Libertadores.

Ahora el Bolso lleva cuatro juegos sin caer (1-0 ante Progreso en el GPC, 0-0 con Albion en el GPC, 1-0 sobre Peñarol en el CDS y 3-2 contra River Plate en el Saroldi) y el domingo recibe a Juventud para llegar al quinto invicto.