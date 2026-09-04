Montevideo City Torque 0-0 Cerro Largo en vivo: el Ciudadano va por la punta del Torneo Clausura

Montevideo City Torque recibe a partir de las 19:00 horas en el Charrúa a Cerro Largo. El Ciudadano busca mantener su puntaje ideal para trepar a la punta del Clausura y a su vez puede seguir dependiendo de sí mismo para quedarse con la Tabla Anual en caso de que sume de a tres.

El equipo de Marcelo Méndez al 3/3 en el último torneo corto del año, gracias a un triunfo de atrás 3-1 ante Defensor Sporting, le agrega la victoria entre semana por Copa AUF Uruguay ante Danubio 2-0, con doblete de Nahuel da Silva. Por su parte el arachán acumula pleno de empates en el Clausura. Igualó 1-1 ante Liverpool en su última presentación, y sumando la caída ante Plaza Colonia 2-1 por copa, y la goleada sufrida frente a Peñarol en la última fecha del Torneo Intermedio, acumula seis encuentros sin ganar.

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Hora: 19:00.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alfonso de Luca, Diego Daguerre, Alexis Segovia. DT: Danielo Núñez.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Juan Álvarez y Amador de Prado.

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Daniel Rodríguez y Alberto Píriz.

Estadio: Charrúa.