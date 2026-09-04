Montevideo City Torque 0-0 Cerro Largo en vivo: el Ciudadano va por la punta del Torneo Clausura
El equipo de Marcelo Méndez es el único con puntaje perfecto del último torneo corto del año. Tendrá la visita de un arachán que puede empezar a encender interrogantes en el descenso.
Montevideo City Torque recibe a partir de las 19:00 horas en el Charrúa a Cerro Largo. El Ciudadano busca mantener su puntaje ideal para trepar a la punta del Clausura y a su vez puede seguir dependiendo de sí mismo para quedarse con la Tabla Anual en caso de que sume de a tres.
El equipo de Marcelo Méndez al 3/3 en el último torneo corto del año, gracias a un triunfo de atrás 3-1 ante Defensor Sporting, le agrega la victoria entre semana por Copa AUF Uruguay ante Danubio 2-0, con doblete de Nahuel da Silva. Por su parte el arachán acumula pleno de empates en el Clausura. Igualó 1-1 ante Liverpool en su última presentación, y sumando la caída ante Plaza Colonia 2-1 por copa, y la goleada sufrida frente a Peñarol en la última fecha del Torneo Intermedio, acumula seis encuentros sin ganar.
Montevideo City Torque vs. Cerro Largo
Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Hora: 19:00.
Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.
Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Alfonso de Luca, Diego Daguerre, Alexis Segovia. DT: Danielo Núñez.
Árbitro: Augusto Olmos.
Asistentes: Juan Álvarez y Amador de Prado.
Cuarto: Andrés Martínez.
VAR: Daniel Rodríguez y Alberto Píriz.
Estadio: Charrúa.
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