Defensor Sporting 1-2 Montevideo City Torque en vivo: el Ciudadano lo dio vuelta con gol de Salomón Rodríguez

Defensor Sporting y Montevideo City Torque se miden en el Franzini a partir de las 17:00 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los Ciudadanos van por mantener el puntaje ideal para liderar, mientras que el Tuerto va por sus primer triunfo.

El equipo de Marcelo Méndez viene de sumar cuatro triunfos consecutivos entre Liga AUF Uruguaya y Copa Sudamericana, mientras que fue superado por Peñarol en la Copa AUF Uruguay el pasado miércoles. Por su parte, los de Mauricio Larriera no ganan desde la última fecha del Intermedio. Con un equipo que cuidó poco en copa, no pudo con Rentistas, contra quien empató 0-0 en su última presentación.

Primer tiempo

Defensor Sporting comenzó golpeando temprano en el partido, tras una jugada que inició Lucas Agazzi por derecha, asistió a Tomás Pozzo y este devolvió con un exquisito pase entre los centrales, que terminó definiendo el propio Agazzi al primer palo de Gastón Rodriguez.

Pero Montevideo City Torque, que había forzado una gran intervención de Lucas Machado tras el juego aéreo, pudo empatar tras ese córner, donde Édgar Elizalde se resbaló y perdió la referencia de Gary Kagelmacher, que días después del fallecimiento de su padre cabeceó con total soledad para empatar el juego.

Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Defensor Sporting: Lucas Machado; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Édgar Elizalde, Axel Frugone; Erico Cuello, Martín Rabuñal, Germán Barrios; Tomás Pozzo; Alan Torterolo, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Silva, Diogo Guzmán, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Goles: 2' Lucas Agazzi (DS) / 1-0, 11' Gary Kagelmacher (MCT) / 1-1.

Amarilla: 25' Martín Rabuñal (DS).

Hora: 17:00

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Mathías Muniz, Federico Piccardo

Cuarto: Esteban Guerra

VAR: Yimmy Álvarez, Daniel Rodriguez

Estadio: Luis Franzini

