Progreso 0-0 Danubio en vivo por el Torneo Clausura: los dos se juegan puntos claves por el descenso
El Gaucho del Pantanoso arrastra una racha de cinco partidos sin poder ganar, mientras que la Franja viene de cortar una mala seguidilla por Copa AUF Uruguay y espera ganar en el Paladino.
Progreso recibe a Danubio, desde la hora 11:00, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se trata de un partido muy importante para dos equipos que luchan por evitar el descenso.
Progreso 0-0 Danubio
Hora: 11:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Andrés Nievas, Alberto Piriz.
4to. árbitro: Santiago Motta.
Árbitro VAR: Christian Ferreyra.
Progreso: Renzo Bacchia; Gianfranco Trasante o Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Mauro Martín, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristobal; Facundo de León, Agustín Ocampo, Nahuel López, Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.
Danubio: Mauro Goicoechea; Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Mateo Rinaldi; Enrique Femia, Joaquín Trasante, Iván Rossi, Alexander Velázquez; Maicol Ferreira, Hugo Silveira, Mateo Peralta. DT: Leonel Rocco.
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