Cerro Largo 0-0 Liverpool en vivo: el líder del Clausura visita el Ubilla con el objetivo de seguir arriba

Cerro Largo y Liverpool le dan continuidad a la cuarta fecha del Torneo Clausura luego de lo que fue el clásico en el Estadio Campeón del Siglo. La Liga AUF Uruguaya se traslada a Melo para que desde las 19:00 horas se enfrenten arachanes y negriazules en el Estadio Antonio Eleuterio Ubilla, con el arbitraje de Javier Burgos.

El partido se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; o vía streaming por Disney+ y AntelTV.

El equipo de Jorge Fossatti viene viento en popa, con tres victorias consecutivas y puntaje perfecto en lo que va del Clausura, y busca volver a sumar tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla del último torneo corto del año.

Por otro lado, el equipo arachán de Danielo Núñez todavía no conoce el triunfo en tres fechas del Clausura, pero tampoco la derrota porque encadena tres empates. Su objetivo es escalar posiciones en la tabla para meterse en copas internacionales y también zafar del descenso, aunque por ahora tiene un colchón de puntos que lo mantiene a salvo.

Cerro Largo - Liverpool

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Axel Pandiani, Diego Daguerre, Gustavo Viera. DT: Danielo Núñez.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano, Kevin Lewis, Facundo Perdomo; Nicolás Garayalde, Rafael Haller, Renzo Machado, Federico Martínez, Rubén Bentancourt. DT: Jorge Fossatti.

Hora: 19:00

Estadio: Estadio Ubilla

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Nicolás Piaggio, Carlos Roca

Cuarto: Federico Río

VAR: Jonathan Fuentes, Horacio Ferreiro.

