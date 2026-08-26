Plaza Colonia vs. Cerro Largo en vivo por la Copa AUF Uruguay: duelo de equipos del interior por el Grupo 2

Plaza Colonia recibe a Cerro Largo en el Parque Prandi, a partir de la hora 17:30, por la primera fecha del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay en el Parque Prandi. Será un duelo marcado entre dos elencos del interior del país.

El conjunto Arachán arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias con tres empates (1-1 ante Juventud de Las Piedras, 1-1 frente a Wanderers y 1-1 contra Defensor Sporting) y una derrota (3-0 contra Peñarol). La última vez que Cerro Largo ganó fue el pasado 25 de julio tras doblegar 1-0 a Central Español en el Parque Palermo.

Plaza Colonia, que lidera la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, arriba con un invicto de cinco partidos al suma tres victorias (2-0 ante Tacuarembó, 3-0 contra Miramar Misiones y 4-1 frente a Fénix) y dos empates (1-1 con Rentistas y 1-1 a manos de Colón). La última caída del equipo que dirige técnicamente el argentino Juan Ignacio Ayaso fue el pasado 11 de julio ante River Plate por 3-2 en el Parque Saroldi.

Plaza Colonia vs. Cerro Largo

Hora: 17:30.

Cancha: Parque Prandi.

Árbitro: Elías Lorenzo.

Asistentes: Amador de Prado y Diego Ponce.

Cuarto: Lucas Andrade.

Plaza Colonia: Kevin Morgan; Ezequias Redín, Matías Velázquez, Máximo Lorenzi, Facundo Kidd; Tomás Escalante, Facundo Píriz, Ignacio Pereira; Hebert Vergara, Michael López, Valentín Amoroso. DT: Juan Ignacio Ayaso

Cerro Largo: Lukas González; Julián Pou, Lucas Correa, Martín Gianoli, Facundo Acosta; Facundo Álvez, Nicolás Bertochi, Emiliano Jourdan; Brian Lozano, Elías de León, Bruno Hernández. DT: Danielo Núñez.

Qué equipo forman parte del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay

Plaza Colonia y Cerro Largo forman parte del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay 2026 junto a Rentistas y Defensor Sporting. El Bicho Colorado, que forma parte de la Segunda División Profesional, empató ante el Tuerto este martes sin goles en el Estadio Luis Franzini.