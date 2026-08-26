Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Danubio 2-2 Atenas en vivo por Copa AUF Uruguay: la Franja levantó un 0-2 en dos minutos y se puso en partido

El equipo de Leonel Rocco no obtuvo ningún triunfo en los siete partidos que lleva jugados tras el parate de mitad de año por el Mundial, y espera hacerlo este miércoles ante un rival que destaca en la Segunda División Profesional.

El País
El País
26/08/2026, 14:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Sebastián Rodríguez defendiendo la camiseta de Danubio.
Sebastián Rodríguez defendiendo la camiseta de Danubio.
Foto: Ignacio Sánchez.

Empezó la Copa AUF Uruguay con su fase eliminatoria y este miércoles está bien cargado de partidos. Por ejemplo en el Estadio María Mincheff de Lazaroff juegan Danubio frente a Atenas de San Carlos, desde las 15:00 horas. El partido se puede ver a través de DSports Uruguay+ o vía streaming por DGO.

El equipo que conduce Leonel Rocco no conoce la victoria desde la vuelta a la actividad post Mundial: jugó cuatro partidos por el Intermedio y tres por el Clausura, y entre los siete cosechó cinco empates y dos derrotas. Intentará cambiar esa mala racha por este torneo y que sirva de envión para volver al sendero del triunfo.

Por otra parte, Atenas de San Carlos viene bien en el campeonato de la Segunda División Profesional: está segundo en la Tabla Anual, a tres puntos del líder Plaza Colonia.

Primer tiempo

El primero en golpear fue Atenas de San Carlos a los 9' de juego en Jardines del Hipódromo, donde los hinchas franjeados que concurrieron se agarran la cabeza viendo a su equipo caer ante un rival de Segunda División. El gol llegó por vía del tiro penal y quien ejecutó fue Facundo Milán para el 1-0 parcial.

Minutos después llegó el segundo de Atenas por medio de Lucas Bassadone a los 20', para duplicar la ventaja ante un Danubio perdido en la cancha, pero tendría tiempo de reaccionar.

Cuando el reloj marcaba 23' minutos, el árbitro sancionó penal para el local y Sebastián Fernández lo cambio por gol para el descuento 2-1. E inmediatamente llegó el gol del empate: Alexander Velázquez tuvo su estreno goleador con la camiseta de Danubio para poner el 2-2 en 25' de juego.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar