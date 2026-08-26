Danubio 2-2 Atenas en vivo por Copa AUF Uruguay: la Franja levantó un 0-2 en dos minutos y se puso en partido

Empezó la Copa AUF Uruguay con su fase eliminatoria y este miércoles está bien cargado de partidos. Por ejemplo en el Estadio María Mincheff de Lazaroff juegan Danubio frente a Atenas de San Carlos, desde las 15:00 horas. El partido se puede ver a través de DSports Uruguay+ o vía streaming por DGO.

El equipo que conduce Leonel Rocco no conoce la victoria desde la vuelta a la actividad post Mundial: jugó cuatro partidos por el Intermedio y tres por el Clausura, y entre los siete cosechó cinco empates y dos derrotas. Intentará cambiar esa mala racha por este torneo y que sirva de envión para volver al sendero del triunfo.

Por otra parte, Atenas de San Carlos viene bien en el campeonato de la Segunda División Profesional: está segundo en la Tabla Anual, a tres puntos del líder Plaza Colonia.

Primer tiempo

El primero en golpear fue Atenas de San Carlos a los 9' de juego en Jardines del Hipódromo, donde los hinchas franjeados que concurrieron se agarran la cabeza viendo a su equipo caer ante un rival de Segunda División. El gol llegó por vía del tiro penal y quien ejecutó fue Facundo Milán para el 1-0 parcial.

Minutos después llegó el segundo de Atenas por medio de Lucas Bassadone a los 20', para duplicar la ventaja ante un Danubio perdido en la cancha, pero tendría tiempo de reaccionar.

Cuando el reloj marcaba 23' minutos, el árbitro sancionó penal para el local y Sebastián Fernández lo cambio por gol para el descuento 2-1. E inmediatamente llegó el gol del empate: Alexander Velázquez tuvo su estreno goleador con la camiseta de Danubio para poner el 2-2 en 25' de juego.