Una cuestión de identidad: Peñarol defiende su origen y cuestiona el "relato impuesto a la fuerza" de Nacional

La discusión sobre el decanato del fútbol uruguayo es de tal complejidad que muchos historiadores, por muchos años, la definieron como imposible de zanjar. Paradójicamente, de los dos lados siempre aseguran que no existe tal debate, porque “la historia es una sola”, aunque hace años convivan dos versiones. La de que el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURRC) cambió de nombre en 1914 y Peñarol es su continuidad, y la de que son dos clubes diferentes.

Las declaraciones al respecto del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, lo colocaron en un brete: fiel a su estilo, fue sincero por demás al reconocer que el decanato no es un asunto que lo desvele y que “si se perciben del 1891 es un tema de ellos”.

Lo que está en juego, más allá del título de “decano”, el simple honor de ser el primero, son los títulos que obtuvo el CURCC en sus primeros 22 años de vida institucional y los clásicos con Nacional disputados entre 1900 y 1913.

Pero para Peñarol representa algo más, porque la polémica involucra a su propia historia: su origen e identidad. Los “carboneros”, 14 obreros del ferrocarril que fueron los primeros integrantes de aquel equipo y junto al viejo Albion Football Club, Uruguay Athletic Club y Deutscher Fussball Klub fueron pioneros en patear una pelota en Uruguay, y luego fundadores de “The Uruguay Association Football League”; son las bases que sostienen la rica historia de un club sumamente laureado y con el pasar de las décadas reconocido a nivel mundial, que viste de oro y carbón inspirado en sus raíces ferroviarias.

Es por eso que: “Pretender discutir la fundación de Peñarol en 1891 es menoscabar nuestra identidad y desconocer décadas de un desarrollo que tuvo expresiones maravillosas, como la huelga que declararon los obreros del taller para no perderse un partido de sus compañeros, o los niños de la Villa Peñarol que alentaban al equipo después de ir a la escuela”, señaló en diálogo con Ovación Álvaro Cabrera Waller, miembro de la Comisión de Historia y Patrimonio Histórico de Peñarol y escritor del libro “Peñarol for ever”, que resume los primeros 40 años de vida del club.

“El CURCC se fundó el 28 de setiembre de 1891 en la estación de Villa Peñarol y desde siempre se lo conoció como Peñarol. El nombre se adoptó oficialmente en la asamblea de socios del 12 de marzo de 1914. Ser o no el Decano no es lo importante, pero es un título adquirido naturalmente y simplemente por cómo se dio la historia”, expresó en esa línea Bruno Mazza, que integra la misma comisión.

¿Qué pasó en 1913? En su sesión del 9 de diciembre —según los documentos que conserva la Comisión de Historia de Peñarol— las autoridades de la AUF aprobaron lo siguiente: "Se autorizó al C. U. R. C. C. para realizar una asamblea de socios en el local de la Liga".

"Esa asamblea fue el famoso 13 de diciembre y para elegir nuevas autoridades. Solo pudieron votar quienes eran socios del CURCC, lo que no tendría sentido si fuera una asamblea fundacional de otro club”, explicó Mazza. Allí se eligió a Jorge Clulow como nuevo presidente.

Lo más interesante, y de carácter irrefutable a entender de los aurinegros, es lo que vino después: el 16 de enero se le comunicaron las nuevas autoridades del club a la AUF. “Tengo el agrado de comunicar a Ud: que con fecha 15 de Diciembre de 1913 ha quedado instalada la nueva Comisión Directiva del C. U. R. C. C. que componen los señores siguientes (...)”, reza la carta firmada por la directiva saliente. El 21 de enero llegó la respuesta del entonces presidente de la AUF, Abelardo Véscovi, dirigida a Clulow: “Señor Presidente del C. U. R. C. C. Muy señor mío: Me complazco en acusar recibo de su atenta comunicación, relativa a la forma en que han sido renovadas las autoridades directivas de ese Club, por cuya prosperidad hago vivos votos”, expresó mediante una carta firmada membretada de la asociación.

Allí Mazza hace una puntualización relevante: “Enero de 1914 y el club seguía llamándose CURCC. Es fundamental esto porque se dice que se fundó el supuesto nuevo club el 13 de diciembre de 1913, ¿pero cuál era el nombre? ¿O se fundó un nuevo CURCC? No existen argumentos ni tiene sentido. El nombre de Peñarol recién aparece oficialmente en marzo de 1914, aunque ya todos conocían al equipo por ese nombre”.

Según los documentos, el 14 de marzo de 1914 se le comunicó a la Liga Uruguaya de Football, que “por resolución de la Asamblea Gral de asociados de la institución” y “a objeto de reformar los Estatutos del Club, el Central Uruguay Railway Cricket Club se designará en adelante con el nombre de Club Atlético Peñarol”.

Carta de oficialización del cambio de nombre de CURCC a Club Atlético Peñarol. Foto: Peñarol

Tres días después llegó la respuesta oficial de la Liga Uruguaya de Football: “Me complazco en llevar a su conocimiento que la Comisión de la Liga ha tomado nota del cambio de nombre de ese Club, determinado por la Asamblea de Socios del mismo”. “Todos estos documentos están en 1891.uy, la web oficial de la historia del club”, sostuvo Mazza.

Entre todos, hay otro particularmente interesante para los historiadores: el 13 de abril de 1914 el Poder Ejecutivo le otorgó la personería jurídica al Club Atlético Peñarol, con la firma de Feliciano Viera, entonces ministro del Interior, y la rúbrica de José Batlle y Ordoñez, presidente de la República: “VISTOS: los estatutos del ‘CLUB ATLÉTICO PEÑAROL’, antes denominado ‘Central Uruguay Railway Cricket Club’, presentados al PODER EJECUTIVO a los efectos del reconocimiento de la personería jurídica”.

“Este documento deja en claro que a nivel jurídico es el mismo club. También hay Memorias y Balances de la AUF que mencionan a Peñarol como decano, y otros que certifican que no hubo clubes desafiliados al finalizar la temporada de 1913”, concluyó Mazza.

Otorgamiento de la personería jurídica a Peñarol. Foto: Peñarol

Si bien una opinión o declaración individual y sin contexto —como la de Perchman— no tiene la potestad de derribar una postura institucionalizada —como que Nacional trasmitió en su comunicado—, Mazza considera que “expone un relato impuesto a la fuerza y casi con violencia, porque quien no acata la postura es tildado de mal nacionalófilo”. De hecho, el comunicado institucional que publicó ayer Nacional “rechaza enfáticamente las declaraciones de (nada menos que) su vicepresidente”.

Y por otro lado, el comunicado que más tarde publicó Peñarol “agradece todas y cada una de las expresiones, y la honestidad intelectual de los dirigentes y representantes" de Nacional, "que a lo largo de los años no han puesto en duda esta verdad histórica e irrefutable”, con un tono entre irónico y concluyente.

“En el marco de la insistencia por difundir conceptos equivocados, valoramos la postura de destacadas autoridades de la institución, que refleja los viejos valores de dicho club, cuando era timoneado por grandes dirigentes como José María Delgado (homenajeado con una tribuna en su honor en el Gran Parque Central)”, sentencia la respuesta aurinegra sobre una polémica que sacudió a la interna tricolor.

