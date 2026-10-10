Peñarol vs. Progreso por el Torneo Clausura: hora, dónde ver en vivo y probables formaciones

Con el objetivo de seguir peleando todas las tablas, Peñarol enfrenta desde las 18:30 horas de este sábado a Progreso en el Estadio Centenario, donde oficia de local nuevamente sin su público, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Es un partido clave para el líder de la Tabla Anual, que también busca coronar el Clausura para conseguir esa ventaja deportiva en la definición del campeonato, y Diego Aguirre tiene una buena noticia: recupera al Indio Fernández, quien no estuvo disponible el fin de semana anterior, pese a estar en el banco. Además la Fiera recupera a Eduardo Darias y el colombiano Luis Angulo, quienes recuperados de sus respectivas lesiones musculares estarán nuevamente en el banco de suplentes, como adelantó el DT hace una semana.

El Gaucho del Pantanoso es un rival desafiante porque, aunque con poca esperanza, continúa luchando para zafar del descenso. Que de hecho puede consumarse esta misma fecha. Progreso está último en esa tabla y también en la Anual, pero se aferra a la matemática y también al buen rendimiento del equipo en este Clausura. Si bien viene de caer ante Liverpool, el plantel que conduce Tabaré Silva mejoró considerablemente en la segunda parte del año y de hecho en nueve fechas del Clausura ya duplica las dos victorias que logró en las 15 del Apertura.

En el otro rincón, los manyas vienen con viento en la camiseta por su victoria agónica sobre Racing, aunque sin deslumbrar en cuanto al juego colectivo. Luego de un discreto partido ante Torque, que terminó empatado 1-1 pero el rival mereció llevarse algo más, Diego Aguirre volvió al sistema 3-4-2-1 que venía puliendo y le había dado resultado: ganó cuatro partidos al hilo post clásico y también el pasado domingo.

El probable equipo del Carbonero para enfrentar al Gaucho del Pantanoso es con Washington Aguerre bajo los tres palos; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Nahuel Herrera en el fondo; Javier Cabrera y Thiago Espinosa por los carriles; Eric Remedi y el Indio Fernández en el doble cinco; y arriba Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez de doble enganche, y Matías Arezo de nueve.

El festejo de Nicolás Fernández y Eric Remedi tras el gol de Peñarol ante Albion. Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol vs. Progreso

Día: sábado 10 de octubre

Hora: 18:30

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio.

4º árbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Peñarol:

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera;

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime, Matías Arezo, Leandro Umpiérrez.

DT: Diego Aguirre.

Progreso:

Renzo Bacchia;

Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Marco Saravia, Ayrton Cougo;

Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal, Agustín Ocampo, Gianfranco Trasante;

Maximiliano Juambeltz, Nahuel López.

DT: Tabaré Silva

