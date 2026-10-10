Peñarol vs. Progreso en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Estadio Centenario recibe la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura donde Peñarol enfrenta a Progreso (18:30) en un partido donde hay puntos muy importantes en juego en cada una de las tablas que hoy están en disputa en la Liga AUF Uruguaya 2026.

El partido contará con la transmisión de DSports, así como también de los cables Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los del interior. A su vez, se podrá ver a través de Disney+ y AUFTV.

El Carbonero llega a este partido con una oportunidad inmejorable de sacar seis puntos de ventaja con su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual, así como también alcanzar a Montevideo City Torque en lo más alto del Torneo Clausura para mantenerse en la lucha.