Peñarol vs. Progreso en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Estadio Centenario recibe la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura donde Peñarol enfrenta a Progreso (18:30) en un partido donde hay puntos muy importantes en juego en cada una de las tablas que hoy están en disputa en la Liga AUF Uruguaya 2026.
El partido contará con la transmisión de DSports, así como también de los cables Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los del interior. A su vez, se podrá ver a través de Disney+ y AUFTV.
El Carbonero llega a este partido con una oportunidad inmejorable de sacar seis puntos de ventaja con su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual, así como también alcanzar a Montevideo City Torque en lo más alto del Torneo Clausura para mantenerse en la lucha.
Los jugadores que tiene disponibles Progreso
Tabaré Silva cuenta con su nómina de futbolistas para el choque que Progreso tendrá ante Peñarol y en el que buscará puntos importantes pensando en la lucha por la permanencia.
📌 Los convocados para jugar en el Centenario #ElGaucho pic.twitter.com/hxmC1IAsTB— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) October 10, 2026
La lista de convocados de Peñarol
Diego Aguirre tuvo buenas noticias para este partido porque recuperó dos futbolistas muy importantes como Abel Hernández y Eduardo Darias, más allá de que otros como Maximiliano Olivera, Franco Romero, Diego Laxalt, Luis Angulo o Gonzalo Gelini continúan en sanidad.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Progreso, por la Fecha 10 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/yn3QUU6f2S— PEÑAROL (@OficialCAP) October 10, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Peñarol y Progreso se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura en un Estadio Centenario sin público del Carbonero ya que cumple una nueva fecha de sanción, pero sabiendo que un triunfo puede ser clave en ambas tablas.