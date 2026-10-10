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Peñarol vs. Progreso en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Carbonero llega al partido como líder de la Anual y a una victoria de quedar en lo más alto del Torneo Clausura, mientras que el Gaucho está necesitado de puntos para soñar con la permanencia.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Eric Remedi y Agustín Pinheiro por la pelota en el partido entre Peñarol y Progreso.
Eric Remedi y Agustín Pinheiro por la pelota en el partido entre Peñarol y Progreso.
Foto: Leonardo Mainé.

El Estadio Centenario recibe la continuidad de la fecha 10 del Torneo Clausura donde Peñarol enfrenta a Progreso (18:30) en un partido donde hay puntos muy importantes en juego en cada una de las tablas que hoy están en disputa en la Liga AUF Uruguaya 2026.

El partido contará con la transmisión de DSports, así como también de los cables Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los del interior. A su vez, se podrá ver a través de Disney+ y AUFTV.

El Carbonero llega a este partido con una oportunidad inmejorable de sacar seis puntos de ventaja con su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual, así como también alcanzar a Montevideo City Torque en lo más alto del Torneo Clausura para mantenerse en la lucha.

La lista de convocados de Peñarol

Diego Aguirre tuvo buenas noticias para este partido porque recuperó dos futbolistas muy importantes como Abel Hernández y Eduardo Darias, más allá de que otros como Maximiliano Olivera, Franco Romero, Diego Laxalt, Luis Angulo o Gonzalo Gelini continúan en sanidad.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Peñarol y Progreso se miden por la fecha 10 del Torneo Clausura en un Estadio Centenario sin público del Carbonero ya que cumple una nueva fecha de sanción, pero sabiendo que un triunfo puede ser clave en ambas tablas.

Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario.
Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario.
Foto: Leonardo Mainé.

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