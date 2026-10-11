La autocrítica de Diego Aguirre tras el empate de Peñarol: "Jugando así no se llega a nada"

Diego Aguirre, director técnico de Peñarol, habló este sábado por la noche tras la igualdad 1-1 ante Progreso en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura y se mostró autocrítico con el desempeño colectivo del aurinegro. Al ser consultado acerca de si vio al equipo con un nerviosismo especial por la etapa del año que transcurre, respondió: "Posiblemente fue un nerviosismo especial, estamos con esa presión, todos queremos llegar a fin de año con el objetivo de ser campeones, pero obviamente que jugando así no se llega nada, el equipo tiene que mostrar una recuperación inmediata esta semana, pelear y veremos hasta dónde llegamos".

Respecto de dónde piensa que debe mejorar el aurinegro pensando en los compromisos siguientes, dijo: "En todos los aspectos porque tomamos este partido y hay que aprender, dejarlo atrás, pero no hay mucho tiempo para quedarnos colgados con esto, sino que hay que ir por lo próximo".

Por otra parte, se refirió al motivo de la ausencia de Luis Ángulo: "Angulo está entrenando, precisa una base física para estar a disposición y esa fue la razón (de la ausencia)".

