La otra cara del Nacional de Daniel Carreño: los ocho jugadores que quedaron relegados

Desde la llegada de Daniel Carreño a Nacional el técnico consolidó una oncena habitual, lo que también produjo que ocho futbolistas quedaran relegados en la consideración tomando en cuenta decisiones futbolísticas, tácticas y desempeños individuales.

Uno de los casos más resonantes es el de Tomás Verón Lupi, uno de los jugadores con más participaciones de gol del plantel con cuatro tantos y cinco asistencias. Fue titular en el reestreno de Carreño ante Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura. Jugó 45' y desde entonces en este certamen no fue convocado en siete ocasiones, dos veces fue suplente y entró únicamente 11 minutos contra Central Español en la décima fecha.

El cuerpo técnico decidió darle rodaje en la Copa AUF Uruguay, donde fue titular en cinco partidos y no estuvo convocado ante el Depor por los cuartos de final.

Agustín Rogel, uno de los referentes que tiene el plantel, aún no ha podido encontrar su mejor rendimiento y eso menguó su cantidad de minutos. Estuvo en el once ante el Gaucho, pero después sumó solo dos titularidades más (Wanderers y Liverpool) por el Clausura. Fue suplente en cinco ocasiones y en dos no estuvo disponible por temas de sanidad (frente a Defensor Sporting y Cerro Largo).

Por Copa AUF Uruguay fue titular en tres ocasiones, ingresó en una y viene de ser suplente ante el Depor. En el partido restante con Progreso no estuvo por lesión.

Bruno Zuculini, el refuerzo de mayor renombre en el mercado de mitad de año, no ha podido afianzarse. Fue titular en el arranque de la era Carreño compartiendo el eje con Lucas Rodríguez, pero después entró en cinco ocasiones, fue suplente en cuatro y no integró la convocatoria en una.

Le dieron rodaje como titular en Copa AUF Uruguay en cuatro partidos, no estuvo convocado una vez e ingresó sobre el final ante el Depor.

Bruno Zuculini defendiendo la camiseta de Nacional ante Juventud de Las Piedras. Foto: Estefanía Leal.

En el caso de Agustín Dos Santos, una de las grandes promesas de la cantera del Bolso, fue titular en el debut de Carreño y a la fecha siguiente quedó afuera de la convocatoria para el clásico. Desde entonces ingresó contra Juventud y Liverpool por el Clausura, y después alternó entre suplencias y no convocatorias. En Copa AUF Uruguay jugó en cinco partidos, cuatro de ellos como titular, y fue suplente ante Deportivo Maldonado.

Rodrigo Martínez, otro de los juveniles, ha tenido vaivenes en su rendimiento. Ingresó contra Progreso, dio una asistencia y luego fue titular en el clásico de visitante que terminó con victoria 1-0 de Nacional por el gol de Francisco Calvo. Después entró contra Juventud, fue titular contra Wanderers e ingresó desde el banco en cuatro ocasiones.

A su vez, fue suplente dos veces y en una no entró en la convocatoria. Su participación en el Torneo Clausura comenzó a menguar a medida que se acercaba la recta final. En el marco de la Copa AUF Uruguay no estuvo convocado en tres ocasiones y fue titular en las otras tres.

Benjamín Núñez, que llegó como una apuesta a futuro, con Carreño nunca integró la convocatoria por el Clausura. En Copa AUF fue titular en la victoria 1-0 ante Progreso y jugó todo el partido, después ingresó 14' ante Rentistas y alternó entre suplencias y una no convocatoria.

Benjamín Núñez entrenando con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

En cuanto a Pavel Núñez, delantero de 20 años, perdió constancia a raíz de la irrupción de Tiziano Correa, uno de los jugadores que más ha rendido en el semestre. Núñez nunca estuvo convocado por el Clausura y en Copa AUF jugó 32' en el debut ante Albion; después fue suplente en cuatro ocasiones y no estuvo convocado en una. Si se contabiliza solo el Clausura tiene 26 minutos jugados y en Copa AUF Uruguay 32.

Por su parte, el volante Juan Ignacio García solo fue convocado dos veces por el Clausura (Defensor y Cerro Largo) desde la llegada del entrenador e integró el banco. En Copa AUF Uruguay fue titular una vez, ingresó en otra y luego alternó entre suplencias y no convocatorias. El mediocampista de contención no acumula minutos por el Clausura, pero tiene 135‘ en el marco de la Copa AUF Uruguay.