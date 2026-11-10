Flavio Perchman: “Voy a hablar menos y ya tomé alguna medida, no voy a dejar más que me hagan extractos de notas”

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, rompió el silencio con Ovación: por qué se tomó licencia durante un mes, su opinión del comunicado del club y el vínculo "intacto" con el presidente Ricardo Vairo. También dio su concepto sobre la sanción que recibió el tricolor tras los partidos ante Deportivo Maldonado y Liverpool por el Torneo Clausura y se refirió a los juveniles que se están ganando su lugar en el plantel principal.

-Tenés de foto de perfil la frase: “No termina hasta que termina”, ¿creés que todavía hay posibilidades de que Nacional vuelva a ser campeón uruguayo?

- Hasta el partido con Liverpool teníamos enormes chances, y esta frase la había puesto unos tres partidos antes, creo que a partir del partido con Montevideo City Torque. La realidad es que hoy es muy difícil porque hoy ya no es Liverpool, son ellos y Torque. Creo, ojalá me esté equivocando, que la gran chance se nos fue incluso post Liverpool cuando le ganan a Juventud. Pero bueno, mientras los números den vamos a estar pendientes. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque nos sirve para el tema de la Copa Libertadores y para terminar el año pudiendo clasificar a la copa, o sea que la realidad hoy indica que es muy difícil porque Liverpool tiene que perder puntos en los dos partidos.

- ¿Este tiempo fuera de los medios te ayudó? ¿Hiciste alguna reflexión personal sobre los dichos públicos del decanato y el comunicado posterior?

- Sí, claro, la idea mía fue esa, mis compañeros no querían que me tomara licencia, pero yo necesitaba un tiempo de reflexión, de ver un poco la cosa de afuera, de no estar todos los días con notas periodísticas. Solamente esta semana que voy a volver un poco al ruedo ya tengo no sé cuántos llamados, entonces es muy difícil abstraerse de todo eso y lamentablemente lo que se logró con todas estas cosas es que voy a hablar menos porque voy a dar menos notas. Y también ya tomé alguna medida: yo no voy a dejar más que me hagan extractos de notas, pasan la nota entera; el que quiere que la vea y el que no, no. Pero no subtítulos ni pedacitos de nota, ya le dije a la radio que el que no quiera no hay ningún problema, la dejamos por esa, pero yo ya no quiero más que me hagan una extracción, que aparte nunca son los que hacen el reportaje, o sea, es gente que no hace el reportaje y después extrae lo que le parece, que en realidad no es lo que les parece mejor, es lo que les parece que va a generar quilombo, y frente a eso lo que tratan es de sacar de contexto muchas veces cosas.

- ¿Sentís que han sido injustos contigo?

- No, yo no sé si la palabra es injusto, yo ya sé lo que buscan y muchas veces logran el objetivo, que es efímero; todo dura dos minutos. Yo lo que sí considero que es injusto cuando dicen: 'habla mucho'. Pero digo: hablo mucho porque me llaman mucho y porque trato de darle la misma bola a El País, que es el diario más importante de Montevideo, y a si me llama un diario de Salto trato de darle (la entrevista), lo mismo pasa con la radio y con los streaming. Yo trato de atender a todos por igual, pero bueno, a veces esa condición me lleva a tener malos momentos o momentos equivocados porque cuando hablás mucho tenés más tendencia a equivocarte.

- ¿Cómo gestionaste ese período a solas recibiendo críticas?

- No, yo no tengo problema, yo ya estoy recontra preparado para recibir las críticas, y si le hubiéramos ganado a Liverpool y hoy estaríamos definiendo estaríamos todos de otra manera, pero yo ya sé que todo esto siempre está en función de los resultados.

- ¿Ese comunicado de Nacional supuso una fractura en el vínculo con Ricardo Vairo o fue una diferencia circunstancial?

- De ninguna manera hubo una fractura con Ricardo Vairo. Yo mantengo el vínculo intacto con él. Nacional tenía que hacer un comunicado, no me parece que tendría que haber sido de esa forma.

- ¿Hubiese estado bien el comunicado sin mencionarte específicamente a vos y a Amaro Nadal?

- Sí, darle un tenor más genérico y no a nivel individual mío y en este caso de Amaro Nadal, que yo ni siquiera sabía cuando vi el comunicado qué había pasado y por qué también estaba Amaro en el comunicado, después me enteré cómo había sido la cosa.

Flavio Perchman mirando a la cámara de Ovación. Foto: Darwin Borrelli/El País.

- Luego de tus dichos sobre el decanato, Ignacio Ruglio dio una respuesta a través de una carta pública y agradeció lo que él entiende que es tu sinceridad. ¿Te molestó su actitud?

- No, primero porque yo en ningún momento… al contrario, yo en la nota digo que si hay una cosa que es real es que nunca Peñarol puede ser decano del fútbol uruguayo y expliqué por qué, pero más allá de eso si Nacho pensó que porque la dejé picando la metió para adentro, en donde estamos parados cada uno hace su cosa, y yo hago cosas que son a favor de Nacional o en contra de Peñarol y cada uno hace su partido. A mí no me molesta en absoluto, con Nacho tenemos buen vínculo, pero tampoco es que nos veamos una vez por mes para almorzar o que nos frecuentamos en la casa de cada uno, eso no ha pasado.

- Si hoy mismo finalizara el año, ¿sería justo que siguiera Daniel Carreño?

- Tanto lo de altas y bajas como la continuidad del técnico ya tenemos hecho un pacto que lo vamos a evaluar una vez que termine el campeonato y no antes.

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, durante la entrevista con Ovación. Foto: Estefanía Leal.

- ¿A nivel del análisis, por qué razón creés que perdieron el invicto con Carreño en ese cruce ante Liverpool por el Clausura?

- Son partidos que se dan, creo que por lo menos era un partido de empate, nosotros tuvimos un rato de buscar el empate, quizá ahí hubiera venido otro envión. Liverpool nunca terminó de sentirse incómodo en el Gran Parque Central, esa es una realidad. Si hubiéramos hecho el empate quizá hubiera sido distinto, pero bueno, defendieron muy bien y aprovecharon el gol, que increíblemente llega en el lugar que dejó Luciano Rodríguez por la lesión, esos cinco minutos fatídicos, y después se dedicaron a defender muy bien, esa es la verdad, nosotros tuvimos tres o cuatro chances de gol, pero la verdad es que no pudimos empatar. Para nosotros en ese partido el empate igual era agua en el desierto porque hubiéramos quedado a un punto y hubiéramos mantenido hasta el final la opción de llegar arriba, ahora es muy difícil; aparte hoy estaríamos a un punto de Peñarol en la Anual, o sea imagínate todo lo que implicaba.

- Qué consideración tenés sobre la sanción de dos partidos de locatario sin hinchas y los 20 UR por los incidentes ante Liverpool y Deportivo Maldonado?

- No tengo elementos para decir si está bien o mal, lo que sigo pensando es que es una lástima que de una cosa que hizo el club, que fue abrir la Scarone para modificar cosas, hacer un gasto en el tema del vallado para que una persona en cada partido… no sé cuál es la gracia de tirar un objeto en una acción meramente individual y no colectiva, la verdad que me parece que podría haber sido un apercibimiento y más nada, pero bueno, no estoy en condiciones de decir si fue justo o no, lo que sí sigo pensando que es terrible que paguen miles y miles de personas, más jugadores, técnicos y dirigentes por un tarado que toma un camino que no entiendo a dónde lo lleva.

Flavio Perchman, Pablo Álvarez y Ricardo Vairo en la prsentación del nuevo gerente deportivo de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

- Luciano González, Tomás Viera, Luciano Rodríguez, incluso el propio Clematte ganan lugar en el primer equipo, ¿qué consideración tenes sobre ellos y la proyección que les ha dado Daniel Carreño?

- Es parte del plan que teníamos en el año, aparte de ellos en su momento jugó Federico Bais y se vendió, también (se puede mencionar a) Rodrigo Martínez, Agustín Dos Santos y Pavel Núñez. Creo que este año fue un año de muchos jugadores que tuvieron oportunidades de jugar en el primer equipo. Como es todo, y es normal en estas edades, hay algunos que lo hacen mejor que otros, pero yo creo que nos dio la ilusión a los hinchas de que tenemos jugadores que perfectamente pueden ser parte del plantel de Nacional.

- ¿Qué opinión tenés sobre algunas críticas que recibió Maxi Gómez por su supuesto estado físico, te parecen excesivas?

- Yo lo que considero es que Maxi Gómez ha sido un jugador fundamental. Desde que lo fuimos a buscar hace un año y pocos meses creo que ha sido un actor fundamental de Nacional en este tiempo; después no tengo más nada para decir.

- ¿Es falso o real el supuesto chat con un hincha hablando de Agustín Rogel?

- No, de Rogel si vos escuchás el audio él me preguntó por otra cosa, de Rogel nada. Tengo la mejor con Agustín, quizá sí pensamos que podía tener un mejor año, y estoy seguro que él también, pero tengo la mejor con Agustín, es un jugador muy identificado con el club y yo nunca dije absolutamente nada. Creo que al único jugador que nombro en el chat es a Carballo cuando él (un hincha) me pregunta por qué todavía no se dilucidó lo de él, después más nada, eso fue una cosa que la inventó él. Yo lo hago de buena fe, charlo con un montón de hinchas y no puedo saber quiénes están con buena y mala leche, son las cosas que… Lo mismo que con las radios, lo que van a lograr es que al final no hable con nadie, pero bueno, a mí me parece (bien) que el hincha tenga un ida y vuelta para explicar cosas, para entenderlas y discutir. Yo creo que en un momento él me dijo que a Rogel había que venderlo y yo le dije: 'mirá, no es un momento en el que se va a poder vender porque en general cuando vienen a buscar son los jugadores que han tenido un muy buen rendimiento', no más que eso. Yo le hice contrato a Agustín a principio del año pasado y él tiene contrato por otro año más; si no le sale algo que a él le sirva seguirá en el club.