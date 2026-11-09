Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la sexta fecha se abre con Urunday vs. Malvín y Bitguá vs. Nacional

La Liga Uruguaya de Básquetbol inicia su sexta fecha con dos muy buenas propuestas. A partir de las 19:15, el Cr. Osvaldo Dohir recibe una batalla de ritmo, entre un equipo que intenta elevarlo como Urunday Universitario y uno que busca imponerse desde la defensa como Malvín. La jornada se complementa a partir de las 21:30 horas, donde uno de los líderes, Biguá, recibe a un Nacional necesitado de sumar, luego de perder sus primeros tres partidos como local.

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Urunday Universitario vs. Malvín

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Primer tiempo

El Estudisoso comenzó mucho más firme, con una buena defensa colectiva en media cancha y sumando triples tras descargas, para iniciar 9-0 arriba. El Playero levantó tras minuto, gracias a bombazos desde el dribbling. El de El Prado ganó aire con un buen pasaje de Arinze Chidom y puntos de contraataque. Mateo Sarni fue clave también siendo la vía de generación y repartiendo asistencias para un equipo que al primer descanso entró ganando 27-14.

La tónica se sostuvo en el arranque del segundo cuarto, donde Urunday siguió corriendo y agregó los triples de Eric Demers en transición. En contraparte, el Playero anotó tras tiros forzados, producidos por sus extranjeros. Al no poder correr, el equipo de Nicolás Mazzarino se trancó salvo por puntos en el bajo de Agustín Gentile y con una bandeja en la hora de Franco Brun, Malvín entró a 11 (39-28), al entretiempo.

La previa

El Estudioso llega con un récord de 1-3, no acorde a la buena producción que mostró en cancha. Ante Defensor Sporting volvió a tirar por la borda un gran partido en el final, cuando parecía recueprarse gracias a un contundente éxito ante Larrañaga.

En cambio, Malvín viene en alza, con dos triunfazos ante Hebraica Macabi y Biguá —a quien le quitó el invicto— luego de las llegadas de Anthony Hilliard y Nate Barnes, y recuperar a Fernando Salsamendi de la lesión.

Arbitrarán Julio Dutra, Valentina Dorrego y Pablo Premazzi.

Biguá vs. Nacional

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

Villa Biarritz recibirá uno de los partidos de la fecha. Biguá buscará recuperarse luego de la caída ante Malvín, donde cerró el juego de muy mala manera.

En frente tendrá a un rival súper necesitado de sumar. Nacional, uno de los contendientes al título que defiende Peñarol, viene de perder sus tres encuentros como local —sin público— y apenas rescató de visitante un punto frente a Atenas, el equipo de peor registro en las primeras cinco fechas y que ya destituyó a su entrenador, Mauricio Rodríguez. Su última actuación fue con derrota frente a Hebraica Macabi.

Impartirán justicia Andrés Bartel, Martín Fernández y Alejandra Godoy.