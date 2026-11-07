Ganó en Europa, hizo historia con Nacional y dijo adiós: James Feldeine se retiró del básquetbol a los 38 años

El básquetbol profesional despidió a uno de los protagonistas de las últimas conquistas de Nacional. James Feldeine anunció oficialmente su retiro a los 38 años, luego de una extensa carrera que lo llevó a competir en algunas de las ligas más importantes de Europa y que tuvo su última etapa en Uruguay, donde se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol y de la Liga Sudamericana con el equipo tricolor.

El escolta dominicano comunicó su decisión mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada por una fotografía de su infancia con una pelota de básquetbol en las manos y un emotivo mensaje de agradecimiento al deporte que marcó su vida.

"Gracias, baloncesto. Me retiro oficialmente del juego que me ha dado tanto en esta vida", comenzó expresando Feldeine, quien recordó sus primeros pasos en las canchas de Nueva York y todo lo que consiguió gracias a su carrera.

"Desde el principio, el baloncesto me dio una alegría que no podía encontrar en nada más que hice. Se convirtió en algo más que un juego. Siempre fue mi lugar seguro", agregó.

Su etapa en Nacional y los títulos que marcaron la historia

Después de una extensa trayectoria internacional, Feldeine llegó al básquetbol uruguayo para defender a Nacional, institución en la que disputó sus últimas dos temporadas como profesional.

El dominicano fue una de las piezas del plantel que consiguió la Liga Sudamericana y la Liga Uruguaya de Básquetbol, dos conquistas que marcaron una etapa histórica para el equipo tricolor. Su experiencia internacional y su capacidad ofensiva fueron parte de los atributos que aportó al conjunto albo, con el que terminó celebrando títulos tanto a nivel local como continental.

Ernesto Oglivie y James Feldeine, tras el triunfo de Nacional ante Flamengo, en Obras. Foto: FIBA.

Tras conocerse la noticia, Nacional utilizó sus redes sociales para despedir al jugador y reconocer su aporte a la institución. "Gracias por todo, Rey", publicó la cuenta oficial de Nacional Basketball, acompañando el mensaje con una imagen del dominicano junto a los trofeos conquistados.

"Campeón de la Liga Uruguaya y de la Liga Sudamericana con nuestra camiseta, fue protagonista de una etapa histórica para Nacional. ¡Gracias por defender nuestros colores!", agregó el club.

Una extensa trayectoria por Europa y la selección dominicana

Antes de su llegada a Uruguay, Feldeine construyó una destacada carrera internacional que incluyó experiencias en España, Italia, Grecia y Serbia, además de participaciones en la Euroliga, una de las competencias más prestigiosas del básquetbol europeo.

En España defendió las camisetas de Breogán, Fuenlabrada y Real Betis, mientras que en Grecia jugó en Panathinaikos, institución con la que consiguió títulos. También fue campeón en Serbia con Estrella Roja. A nivel de selecciones, representó a República Dominicana en competencias internacionales, consolidándose como uno de los jugadores de mayor recorrido de su país.

James Feldeine rompió el récord de puntos en el clásico entre Nacional y Peñarol, con 37. Foto: Ignacio Sánchez.

El emotivo mensaje con el que se despidió

En su publicación, Feldeine también hizo referencia a sus orígenes y a las oportunidades que encontró a través del deporte. "Creciendo en las duras calles de Washington Heights, Nueva York, nunca podría haber imaginado todos los lugares que este juego me llevaría, la gente que conocería, o las experiencias que sería bendecido de tener", expresó.

El dominicano agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria y dejó un mensaje especial para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. "El juego puede haber terminado, pero los recuerdos, lecciones y amor por el baloncesto se quedarán conmigo para siempre", manifestó.

Finalmente, cerró su despedida con una reflexión: "¡También a todos los niños pasados por alto, sigan empujando porque soy el ejemplo perfecto de bloquear el ruido y perseguir sus sueños!".

De esta manera, Feldeine le puso punto final a su carrera profesional después de casi dos décadas**, con títulos en distintos países y un cierre en Nacional que quedará asociado a dos de las conquistas más importantes de la historia reciente del básquetbol tricolor.