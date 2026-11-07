Lo que pierde Nacional sin Francisco Calvo contra Deportivo Maldonado y las dudas en el once titular

Nacional deberá jugar ante Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay sin la presencia de Francisco Calvo, quien fue convocado por la selección de Costa Rica para los amistosos por la fecha FIFA de noviembre. ¿Qué pierde el tricolor sin el futbolista de 34 años?

Por más que en el marco de este torneo únicamente tuvo minutos en la victoria 1-0 ante Progreso ingresando desde el banco, esta vez el rival es de otro fuste y ya demostró que puede competirle de igual a igual. Así lo hizo en el cruce del 19 de octubre cuando el Bolso se impuso 3-2 en el Gran Parque Central.

La influencia de Calvo en el equipo de Daniel Carreño es evidente. Llegó en el mercado de pases de mitad de año y fue decisivo en la levantada futbolística de un plantel que había terminado el primer semestre sumido en una crisis futbolística.

En lo que va de su estadía en el club tiene 17 partidos disputados y cinco goles, todos en el marco del Clausura, donde promedia un tanto cada 198 minutos de juego. Su impacto en el juego colectivo se agranda aún más si se toma en cuenta que convirtió el 26% de los goles de Nacional en este torneo corto, sobre un total de 19 goles a favor.

Sus anotaciones se traducen en 10 puntos directos obtenidos por el Bolso en el Clausura. En la fecha 11 del Clausura celebró un doblete para el triunfo 3-2 contra el Depor en condición de local. Antes, en la séptima jornada, fue protagonista en la remontada agónica contra Defensor Sporting en solo cuatro minutos. Después del doblete de Maxi Gómez, celebró el 3-2 definitivo tras un centro de Gastón Martirena.

A la cuenta se le suma su gol de taco en el clásico que decretó el triunfo 1-0 de Nacional ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. También hizo el 2-1 parcial ante Juventud por la quinta fecha, pero aquella vez terminaron igualados 2-2. Tomás Viera se perfila como su reemplazante natural en la oncena considerando que es zurdo y ofrece la posibilidad de jugar como zaguero o lateral, en función del esquema por el que opte el técnico.

Dudas. Otra de las interrogantes que surge es si el buen desempeño que viene de mostrar Nicolás “Ojito” Rodríguez, con dos asistencias incluidas en Paysandú, le alcanza para ingresar o no en la oncena. El lateral, que destaca por su polifuncionalidad, arrastra un golpe en el gemelo que recibió en la jugada previa al penal sancionado a favor de Ferro Carril.

Nicolás Rodríguez sacando un lateral con Nacional frente a Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Ayer estuvo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes e integró el grupo de jugadores que tuvieron descanso de las tareas habituales considerando que viene de ser titular. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, estaba “molesto” por el golpe, pero confían en que no tendrá inconvenientes para estar a disposición en Maldonado. Y luego será decisión del DT.

Otra de las cuestiones que definirán en las próximas horas es qué sucede en el sector ofensivo. Está claro que Maxi Gómez jugará por ser el líder futbolístico del plantel y por la eficacia goleadora que ha mostrado. Pero el rendimiento de Maxi Silvera en el último partido, donde fue la figura con dos goles, instala la duda de si puede meterse o no en la oncena y ganarle el lugar a Tiziano Correa. Por el momento no está definido.