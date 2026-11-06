Del joven que comparan con Matturro a un polifuncional: Carreño le da pista a otros dos juveniles en Nacional

La reñida victoria de Nacional ante Ferro Carril de Salto por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay dejó algunas conclusiones respecto a la conformación del equipo, el funcionamiento que exhibieron y los desempeños individuales.

Por más que Daniel Carreño puso en cancha un equipo alternativo y dejó fuera de la convocatoria a referentes como Sebastián Coates y Francisco Calvo, fue fiel a una idea con la que insiste desde el inicio de su tercer ciclo: la proyección de juveniles.

En la oncena titular figuraron Tomás Viera, Román Clematte, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez. Si se trata de jugadores formados en el Bolso, a la nómina se le puede añadir un quinto nombre: el de Agustín Rogel, que el miércoles portó la cinta de capitán en el Estadio Artigas de Paysandú. En especial, la lupa estuvo puesta sobre los que juegan con menor regularidad, como es el caso de Clematte, quien ocupó el lateral izquierdo.

Frente al equipo salteño jugó su segundo partido oficial en Nacional y cumplió con creces. Mostró una buena capacidad técnica y también a nivel de los duelos físicos, una de sus grandes cualidades tomando en cuenta que en su camino formativo también supo jugar como defensor central.

Román Clematte en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por Copa de la Liga AUF. Foto: Estefanía Leal.

Puertas adentro comparan las cualidades del zurdo con las de Alan Matturro, campeón del mundo Sub 20 con Uruguay y actual jugador del Shakhtar Donetsk. Más allá de la analogía, entienden que no deben apresurar los plazos de evolución natural del futbolista. Durante su pasaje por las formativas jugó 124 partidos y aportó 17 goles. En 2025 fue campeón uruguayo en la Cuarta División.

Por su parte, Luciano Montaos, el extremo izquierdo que entró por Rodrigo Martínez a los 86 minutos, también disputó su segundo encuentro oficial. Ya había ingresado 17 minutos frente al Darsenero como lateral y esta vez jugó contra Ferro Carril. El juvenil, que lleva la 57 en la espalda, marcó 31 goles en 146 partidos jugados en las formativas y en 2025 se coronó en la Cuarta División.

El juvenil comenzó su camino formativo en el club jugando como lateral izquierdo, pero en el primer año de Sub 19 pasó a jugar como extremo, una posición en la que se mantuvo los últimos dos años.

Rubén Botta, el jugador experiente que levantó su nivel en Nacional

Al margen de los juveniles que ya están pidiendo pista, uno de los que aprovechó su oportunidad en Copa AUF Uruguay fue Rubén Botta, quien jugó por detrás de Maxi Silvera y pudo aportar su visión de juego, al igual que lo hizo para asistir a Maxi Gómez en el partido anterior ante Danubio.

El mediapunta argentino lució más cómodo en este esquema táctico con línea de cuatro defensores y pudo aportar su jerarquía en el Estadio Artigas de Paysandú. Aunque el propio Carreño reconoció en su momento a nivel público que no ha logrado darle el rodaje que hubiera deseado por los distintos momentos que se han dado en los partidos, ahora está sumando una mayor cantidad de minutos. Cabe recordar que en la goleada 3-0 contra Rentistas fue uno de los que convirtió.

Los otros puntos altos del tricolor fueron Maxi Silvera y Nicolás “Ojito” Rodríguez. El delantero anotó dos goles y hasta se llevó los elogios de Maxi Gómez, que lo definió como un “goleador” y destacó su importancia dentro del plantel. En el caso del lateral, mostró su destreza técnica y la polifuncionalidad para asistir con derecha y con zurda jugando como lateral derecho.