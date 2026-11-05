El talento que sufrió Nacional en Paysandú, la eficacia de Silvera y otras claves del pase a cuartos de Copa AUF Uruguay

Nacional tuvo que sudar para llevarse la victoria 2-1 ante Ferro Carril por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El arranque de partido a pura eficacia hacía pensar que podían abrocharlo en un tramo breve, pero eso estuvo lejos de suceder. Los dirigidos por Daniel Carreño explotaron el circuito derecho durante los primeros 20 minutos. Entre Nicolás Rodríguez y Tomás Verón Lupi se las ingeniaron para desequilibrar por esa banda, pero el Ojito se llevó todos los flashes por su calidad.

Primero levantó un centro con derecha para el 1-0 parcial de Maxi Silvera de cabeza. Y luego lo hizo con zurda para que el 11 anticipara a toda la defensa del equipo salteño y estirara la diferencia en el Estadio Artigas de Paysandú, que se vistió de gala con unos 12.000 espectadores a pura algarabía.

En un equipo que horas antes de iniciar el encuentro estaba terminando su jornada laboral, el esfuerzo no cesó nunca. Ferro Carril mostró despliegue físico y también condiciones técnicas. El propio Javier Quintero supo inquietar con sus remates a distancia y, a medida que transcurrían los minutos, Nacional comenzaba a confirmar que su gran enemigo fue la falta de eficacia.

Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi y el propio Rodrigo Martínez tuvieron acciones de peligro, pero carecieron de precisión. La insistencia del local tuvo su premio en el cierre del primer tramo: Santiago Falcón ingresó al área, enganchó y se llevó la infracción de Tomás Viera, por lo que el árbitro Esteban Guerra sancionó penal mientras el VAR revisaba la jugada por un posible pisotón sobre Nicolás Rodríguez en el instante previo.

Finalmente, ratificaron la decisión del juez principal y Natanael Tabárez definió con jerarquía para colocar el 1-2 que resultaría definitivo. Con el ingreso de Nahuel De León para iniciar el complemento, los salteños ganaron vértigo por la banda izquierda.

Natanael Tabárez, uno de los destacados de Ferro Carril, quien anotó el descuento de su equipo. Foto: Copaaufuruguay en Instagram.

El extremo entabló sociedades con Tabárez que fueron peligrosas para la zaga del Bolso, que optó por dosificar las cargas físicas sobre el final. Lucas Rodríguez y Maxi Gómez le dieron más orden al tricolor, que estuvo cerca del tercero después del pase del 9 y la definición de Silvera. El que lo impidió fue el arquero Leonardo Fagúndez, una de las figuras de la cancha, que después le tapó un mano a mano a Rodrigo Martínez y tuvo dos salvadas claves sobre Verón Lupi.

Ferro Carril vendió cara la derrota, pero el Bolso cumplió y se medirá ante Deportivo Maldonado en cuartos de final.