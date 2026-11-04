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El País Ovación Fútbol

La Fundación Nacional realiza este jueves un conversatorio sobre el impacto social a través del deporte

El Gran Parque Central recibe a integrantes de la Secretaría Nacional del Deporte, el Movimiento Tacurú, Fútbol 8 Adolescente, el Complejo SACUDE, la Fundación Fénix y Pelota al Medio a la Esperanza.

El País
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04/11/2026, 17:11
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La Fundación Club Nacional de Football realizará este jueves 5 de noviembre un conversatorio sobre el impacto social a través del deporte. El evento está previsto para las 16:00 horas en el Gran Parque Central. De acuerdo al afiche de presentación divulgado por el tricolor, se trata de un espacio de intercambio y reflexión sobre el deporte como herramienta de convivencia, integración y transformación social.
En este sentido, también dialogarán acerca de qué aporte hace el deporte para la reinserción social y "la generación de segundas oportunidades", según refleja la carta de presentación de la actividad.

Está previsto que participen integrantes de la Secretaría Nacional del Deporte, el Movimiento Tacurú, Fútbol 8 Adolescente (Intendencia de Canelones), el Complejo SACUDE (Intendencia de Montevideo), la Fundación Fénix y Pelota al Medio a la Esperanza (Ministerio del Interior), así como de Quebracho y Halcones.

Dentro de los objetivos que se fijan está la generación de un espacio propicio para compartir experiencias, fortalecer vínculos entre instituciones del ámbito público y privado y promover el trabajo conjunto para generar nuevas oportunidades en la comunidad.

El afiche con el que la Fundación Nacional anunció la actividad de este jueves.
El afiche con el que la Fundación Nacional anunció la actividad de este jueves.
Foto: Nacional.

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