La Fundación Nacional realiza este jueves un conversatorio sobre el impacto social a través del deporte

La Fundación Club Nacional de Football realizará este jueves 5 de noviembre un conversatorio sobre el impacto social a través del deporte. El evento está previsto para las 16:00 horas en el Gran Parque Central. De acuerdo al afiche de presentación divulgado por el tricolor, se trata de un espacio de intercambio y reflexión sobre el deporte como herramienta de convivencia, integración y transformación social.

En este sentido, también dialogarán acerca de qué aporte hace el deporte para la reinserción social y "la generación de segundas oportunidades", según refleja la carta de presentación de la actividad.

Está previsto que participen integrantes de la Secretaría Nacional del Deporte, el Movimiento Tacurú, Fútbol 8 Adolescente (Intendencia de Canelones), el Complejo SACUDE (Intendencia de Montevideo), la Fundación Fénix y Pelota al Medio a la Esperanza (Ministerio del Interior), así como de Quebracho y Halcones.

Dentro de los objetivos que se fijan está la generación de un espacio propicio para compartir experiencias, fortalecer vínculos entre instituciones del ámbito público y privado y promover el trabajo conjunto para generar nuevas oportunidades en la comunidad.