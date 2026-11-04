El secreto de Nacional para estar entre los mejores clubes formadores del mundo y cómo usa la tecnología

El Observatorio de Fútbol del CIES elaboró un ranking mundial de los mejores clubes formadores del mundo e incluyó a Nacional en el puesto 11, que lo deja como el segundo mejor uruguayo, únicamente por detrás de Defensor Sporting, que quedó octavo.

El estudio consideró la cantidad de futbolistas activos que tienen los clubes en 49 ligas de todo el mundo, cuánto tiempo jugaron, el nivel de los partidos disputados en el último año y su edad.

¿De qué forma trabaja el tricolor a nivel formativo para lograr estos resultados? Puertas adentro utilizan una serie de indicadores de rendimiento que arrojan datos claves para el desarrollo de un futbolista. Para obtenerlos utilizan plataformas de fuerza, dispositivos GPS y otros insumos. “Hoy en día estamos trabajando con la plataforma Eyeball, y a partir de ahí nosotros podemos determinar un perfil del deportista, que lógicamente nos permite a nosotros analizar datos, describir al deportista y a su vez poder intervenir a través de la prescripción de determinado tipo de ejercicio y tareas, que le va a permitir ir mejorando en ese proceso de desarrollo”, explica Wilson Espina, coordinador del área física de las formativas, en diálogo con Ovación.

Otra valor que consideran es la maduración, para la que emplean dos estrategias específicas: “En ese aspecto estamos utilizando dos estrategias: Khamis-Roche (1983) para poder determinar la edad biológica, la edad cronológica y la predicción de la talla adulta. También para eso utilizamos Mirwald (2002)”, añadió.

El objetivo que persiguen es tener la mayor cantidad de información disponible para ser justos a la hora de seleccionar o no a un jugador en las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 15.

“Lo que tenemos a través de las plataformas es la valoración, por ejemplo, a través de lo que es el salto del CMJ, el salto de Squat Jump o el salto del Drop Jump. Hoy en día estamos utilizando mucho para los arqueros el Rebound Jump. Y ese tipo de saltos nos permite determinar el estatus neuromuscular o las características neuromusculares de nuestros deportistas. Uno es el producto, por ejemplo, de cuánto salta”, profundizó Espina.

Wilson Espina, coordinador del área física de las formativas. Foto: @Nacional.

En la jerga técnica denominan drivers a los impulsos que el golero genera. En ese sentido consideran como aspectos importantes la velocidad de despegue y qué estrategia utiliza. “Si demora o no mucho tiempo y cuánto baja el centro de gravedad son datos rápidos que a nosotros nos dan una información bien relevante a la hora de poder prescribir y determinar. Por ejemplo, el tiempo de contracción te hablaba de un tipo que de repente necesita mucho tiempo para poder acelerar o para poder salir más rápido”, detalla el preparador físico.

Sobre la utilización del GPS, en las formativas le dan relevancia a dos variables que los ayudan a establecer el perfil de deportista: su pico de velocidad máxima y las distancias que desarrolla por encima de 25,2 kilómetros por hora. En este sentido, visualizan en términos relativos el High-Speed Running (HSR), es decir, las carreras de alta intensidad por encima de 19,8 kilómetros por hora durante un minuto.

Más allá de los datos que obtienen con estas plataformas, Ovación le consultó a Espina cómo hacen para estar por encima de potencias como PSG y Bayern Múnich: “La explicación que encontramos es que esto no es algo puntual, es un proceso y se explica por los recursos humanos que han participado en este proceso, lo que es la cantera inagotable”.

Defensor Sporting, el club uruguayo mejor ubicado en el ranking

Defensor Sporting es el club uruguayo mejor ubicado al estar octavo, por encima del Real Madrid.

Los cuatro clubes sudamericanos en el top 10

Hay cuatro clubes sudamericanos en el top 10: además del Tuerto están River Plate, Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

Peñarol se ubica en el puesto 17

Peñarol se ubica en el puesto 17, por encima de Cerro Porteño y debajo de Atlético Nacional.

Danubio está en el lugar 39, por encima del Atlético de Madrid

Danubio se ubica en el puesto 39, por encima de clubes como Atlético de Madrid y Corinthians.

Benfica es el líder absoluto del ranking

Benfica es el líder absoluto de la lista con un índice de 101.3; River quedó segundo con 97.6.