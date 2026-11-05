“En Paysandú la mayoría son Bolsos”, dijo Maxi Gómez tras la victoria de Nacional ante Ferro Carril

Nacional avanzó a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El equipo tricolor, que venía de dejar por el camino a Rentistas, le ganó 2-1 a Ferro Carril de Salto en el estadio Artigas de Paysandú y enfrentará a Deportivo Maldonado en la próxima instancia. Los jugadores del Bolso hablaron después del encuentro, lo analizaron y palpitaron el duelo por un lugar en las semifinales ante el fernandino; el próximo lunes en el Domingo Burgueño Miguel.

Maximiliano Silvera fue quien anotó los dos tantos de Nacional a los seis y a los 20 minutos, pero Natanael Tabárez, de gran actuación, descontó para el local sobre el final de la primera parte y el trámite se emparejó tanto que obligó a Daniel Carreño a recurrir a los titulares que tenía en el banco: Lucas Rodríguez y Maxi Gómez.

“Feliz, el equipo hizo un grandísimo partido, felicito a Maxi (Silvera) porque hizo un partidazo. Es goleador y estoy contento por él porque se lo merece”, manifestó Gómez en relación a su compañero y se refirió al buen apoyo con el que contó el tricolor en Paysandú, ocupando tres de las cuatro tribunas. “Siempre nos trata así la gente de Nacional, en Paysandú la mayoría son Bolsos. Feliz por toda la gente que vino”, dijo el delantero.

Maxi Silvera celebrando su gol con Nacional ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay. Foto: copaaufuruguay en Instagram.

Por los cuartos de final, Nacional enfrentará a Deportivo Maldonado, con quien ya protagonizó un gran partido por el Clausura en el Gran Parque Central, que terminó con victoria 3-1 de los tricolores. “Sabemos lo que juega Deportivo, juega muy bien con pelota, tiene grandísimos jugadores. Va a ser una guerra y tenemos que ir con la mentalidad de ganar el partido y esperemos que se dé”.

El otro habitual titular al que tuvo que recurrir Carreño fue Lucas Rodríguez. “Me sentí muy bien. Por un momento sufrimos, erramos goles y pudimos haber cerrado el partido antes. Tuve que entrar a colaborar en el mediocampo. Por la poca eficacia que tuvimos a la hora de definir, pudimos haberlo cerrado antes. No se nos dio, pero es fútbol”, sintetizó el volante, que habló de Ferro Carril y palpitó el cruce ante Deportivo Maldonado.

“Ellos tienen un buen equipo, plantearon un buen partido. Se encontraron con el penal, fue un buen partido. Ahora tenemos un lindo rival ahora para enfrentar y seguimos trabajando para eso”.

El goleador de la noche, Maximiliano Silvera, también habló con la transmisión oficial una vez finalizado el partido. “Contento por los goles y el triunfo, lo tomamos como una final y nos vamos contentos. Acá nadie te regala nada. Ellos nos llevaron a disputar el partido más de lo deseado, pero sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Se dio medio trabado y había que sacarlo de cualquier forma”, confesó y reconoció el apoyo del público tricolor.

“La gente acompañó en pila, es lindo ver un estadio del interior lleno de gente. El piso y todo el entorno del estadio están espectaculares”, dijo el goleador.