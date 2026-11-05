"Empezamos a generar una red que tiene un hilo común en el deporte": Fundación Nacional realizó un conversatorio

La Fundación Nacional realizó este jueves un conversatorio sobre el impacto social a través del deporte. La instancia se desarrolló en el Gran Parque Central y tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión sobre el deporte como herramienta de convivencia, integración y transformación social. La actividad contó con la participación de integrantes de la Secretaría Nacional del Deporte, el Movimiento Tacurú, Fútbol 8 Adolescente, el Complejo SACUDE, la Fundación Fénix y Pelota al Medio a la Esperanza, así como de Quebracho y Halcones.

“Hoy lo que estábamos buscando era poner en contacto a distintas organizaciones que trabajan y que vinculan al deporte como herramienta de impacto social”, inició Matías Bordaberry, miembro de la Fundación Nacional y moderador del evento, en diálogo con Ovación.

El propósito que se fijaron fue citar a diferentes organizaciones “que trabajan en los barrios y en las cárceles para que nos cuenten un poco cuál es su experiencia, qué es lo que están haciendo y empezar a generar una red que tenga un hilo común en el deporte”, detalló.

En lo que respecta a los temas que fueron surgiendo a lo largo de los intercambios, Bordaberry dijo: "Se mencionó mucho lo que es el trabajo en los barrios o en los centros, estrategias de financiamiento y cómo se trabaja para mantener equipos de trabajo conjunto. Se habló por ejemplo de los que estaban trabajando en la cárcel y los problemas que tienen con adicciones; los que estaban en los barrios algunas cuestiones de cómo sortear problemas de inseguridad".

José Decurnex, presidente de la Fundación Nacional, durante el conversatorio realizado este jueves. Foto: Estefanía Leal.

En este sentido, dio un ejemplo que ilustra la productividad de esta instancia: "Habían dos organizaciones de Casavalle que desde el punto de vista territorial estaban muy cercanos, sin embargo nunca habían tenido la instancia de sentarse y pensar cómo trabajar de manera conjunta; la idea del evento fue eso: reunir a las organizaciones para conocernos un poco más".

A modo de cierre, Bordaberry dio detalles de los próximos pasos a seguir: "Lo que quedamos es en trabajar de manera conjunta de acá en adelante para que lo que hacemos en nuestras organizaciones no se sienta tan aislado y, si existen posibilidades de trabajar de manera conjunta, que sea más que bienvenido".