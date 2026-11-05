Nacional y el Ministerio del Interior avanzan en un proyecto para cambiar la regulación de la lista de impedidos

Nacional continúa avanzando acerca de su propuesta para reformar el régimen regulatorio de la lista de impedidos y el martes tuvo una reunión en el Ministerio del Interior para tratar el tema. Joaquín Guadalupe, vocal que reemplaza a Flavio Perchman en la directiva tricolor durante su licencia, estuvo reunido con Leonardo Machado, el asesor adscripto al ministro del Interior Carlos Negro.

“Le expuse toda mi propuesta y estuvimos yendo punto por punto, intercambiando opiniones. Estuvo de acuerdo en que es muy importante garantizar el derecho de defensa para los hinchas, eso es algo que a él le parecía primordial. En segundo lugar estuvo de acuerdo con precisar con mayor exactitud las sanciones por cada hecho y preverlo mejor”, le contó Guadalupe a Ovación agregando: “Por último le pareció muy bien también la parte de la apelación, que una vez que te sancionen te manden el mail para que vos puedas apelar esa resolución”.

A su iniciativa original Guadalupe le hizo un agregado asociado a la creación de una campaña de prevención contra la violencia en el deporte. Según explicó, su idea es “darle información a los hinchas de qué está prohibido y qué no para dar mayor claridad y desalentar las conductas violentas”.

Joaquín Guadalupe, vocal de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Con ese objetivo, tiene una reunión pendiente con Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública y psicólogo, quien aportará ideas respecto de la campaña de prevención.

“Lo que quedé con el asesor del ministro del Interior Carlos Negro es que vamos a tener otra conversación, desde el ministerio también quieren impulsar un proyecto de ley similar al mío. Ya lo tenían pensado hace varios meses y tienen ganas de presentar en marzo un proyecto de ley en el Parlamento”, profundizó Guadalupe.

El lunes 9 de noviembre se desarrollará de manera formal el último día de Guadalupe como miembro de la actual comisión directiva del Bolso. Esto se debe a que a partir del martes regresará Perchman tras cumplir el mes de licencia que solicitó.

Está previsto que el abogado Guadalupe vuelva a intercambiar con sus compañeros acerca del proyecto de ley que tiene en mente. Después tiene planeado acercarlo a distintos legisladores antes de fin de año con el objetivo de que lo analicen y, si lo consideran oportuno, puedan discutirlo en el seno del Parlamento. Guadalupe considera clave hacer una campaña de prevención contra la violencia en el deporte tomando en cuenta los índices de violencia actuales.

La campaña de prevención de la violencia en el deporte que planean realizar

“Me parece importante realizar una campaña de prevención porque la sociedad, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, está muy violenta la población humana, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos. Y lo que pasa en el deporte es reflejo de la sociedad uruguaya y mundial", agregó Guadalupe sobre su plan de realizar una campaña de prevención de la violencia en el deporte.

En esta línea acotó: "Por eso como dirigentes de fútbol no nos vamos a cargar problemas que son de la sociedad y de los que toman las decisiones en la sociedad, que son los políticos. Pero sí considero que desde nuestro lugar podemos aportar justamente para informar mejor a los socios e hincha de los cuadros del fútbol uruguayo, para que con esa información precisa de qué actos están prohibidos se puedan desalentar las conductas violentas y así justamente que se terminen imponiendo menos sanciones de las que se imponen ahora gracias a que mejore la convivencia entre la gente”.