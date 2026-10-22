Nacional: la reforma de la “lista negra” que propone Joaquín Guadalupe para evitar “situaciones injustas”

Joaquín Guadalupe, el vocal y abogado que reemplaza a Flavio Perchman en la comisión directiva de Nacional durante su período de licencia, habló con Ovación sobre su principal propuesta para “reformar el régimen regulatorio de la lista negra” y dio su mirada sobre el comunicado tricolor rechazando los dichos del vicepresidente

-¿Cuál es tu rol actual en la directiva y qué tareas específicas estás desarrollando?

-Tengo libertad de acción para trabajar en los temas que yo entienda pertinentes para mejorar la vida del Club Nacional de Football. Entré como vocal a la directiva porque por estatuto en Nacional el vicepresidente pasa a ser el número tres en estas situaciones, y yo quedo como vocal. No me asignaron una tarea específica, tengo varias propuestas que voy a ir presentando. La primera y más importante es esta propuesta de reformar el régimen regulatorio de la lista negra.

-¿En qué consiste tu principal propuesta?

-Propongo cuatro puntos: en primer lugar una campaña de prevención e información a los hinchas del fútbol uruguayo en general sobre la violencia en el deporte, sobre las conductas que están prohibidas y las sanciones pasibles. En segundo lugar, garantizar el derecho a defensa, que es una garantía fundamental, que eso lo veo plasmado en que justamente antes de incluirte en Lista Negra es de orden que te notifiquen que llegó tal evidencia de la policía que constató que cometiste tal falta que infringe con la seguridad en el deporte, y que ante esa notificación la persona pueda ejercer el derecho de defensa. Es algo primordial que se dé un plazo de 10 días hábiles para que la persona, luego de recibir el mail, pueda presentar su descargo con o sin abogado, eso lo dejo a libre elección, y que a partir de ahí la comisión que existe actualmente se reúna, considere las evidencias que hay contra la persona afectada, considere los descargos de la persona afectada y a partir de ahí resuelva si corresponde meterla en lista negra o no, que es algo que no ocurre. Hoy en día está prevista la posibilidad de revisar la medida pero es luego de que te ingresan a la lista negra, que para mí es un disparate jurídico.

En segundo lugar, también prever con mayor precisión las sanciones para cada caso, porque hoy en día si leés el decreto reglamentario 1 del 2021 prevé las distintas sanciones separando las conductas en leves, graves y gravísimas, pero no prevé puntualmente y precisamente qué acto es leve, qué acto es grave y qué acto es gravísimo. Entonces, eso deja librado que puedan ocurrir situaciones injustas. Y yo quiero que se establezca, y es lo que está en mi proyecto de ley, puntualmente por encender una bengala en la tribuna un mes de lista negra, por ejemplo, que es la sanción que hay hoy en día, pero sin estar escrita en ningún lado.

-¿Qué te pareció el comunicado de Nacional rechazando los dichos de Flavio Perchman?

- Una persona que fue muy importante en mi formación profesional me dijo: ‘un buen líder felicita en público y rezonga en privado‘.

-¿Le sugeriste o le comentaste algún consejo para evitar inconvenientes en apariciones públicas?

- No, no soy nadie para aconsejar a un tipo con el éxito, la carrera y la edad de Flavio Perchman. No tengo nada para aconsejarle, sería un atrevido.

-Sos uno de los fundadores de la agrupación Garra Tricolor, ¿cómo fue ese proceso?

- La agrupación Garra Tricolor la fundamos a mediados del año 2024 cuando decidimos meternos en la vida política de Nacional con un grupo de amigos, hinchas y socios de Nacional. Nació ahí especialmente para presentarnos en el proceso electoral de la elección de 2024, que felizmente terminamos ganando.