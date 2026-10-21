Nacional sufre la baja de Alejandro Martínez por un desgarro en el posterior: "Una lástima porque estaba en el aire"

Nacional sufre la baja de Alejandro Martínez por un desgarro en el posterior. El atacante argentino de 29 años ingresó a los 78 minutos del cruce ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura en reemplazo de Luciano González, una de las figuras del tricolor.

Luego de ensayar un taco en una acción de juego sobre la tribuna Atilio García, sintió una dolencia en el posterior y siguió jugando lo que restaba del partido lesionado. La noticia la confirmó el propio Daniel Carreño, entrenador del Bolso, este martes en diálogo con Grandes de Verdad (Carve Deportiva): "(Lo de) Alejandro Martínez una lástima porque estaba en el aire en los últimos entrenamientos, fueron muy buenos", inició.

Luego dio detalles del momento en el que se produjo la lesión y elogió el esfuerzo realizado por el extremo: "A los cinco minutos que entró tiró un taco contra la (tribuna) Atilio García y sintió un tirón en el posterior que se convirtió en desgarro; es una lástima porque lo veíamos muy bien, esos 14 minutos jugamos con uno menos porque no podía ni correr".