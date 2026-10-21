Entradas para Nacional vs. Liverpool: precios, tribunas y cuándo pueden comprar los hinchas tricolores

Nacional se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de la recta final del Campeonato Uruguayo. El equipo tricolor recibirá a Liverpool este domingo a partir de las 19:30 horas, en el Gran Parque Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura que tendrá una gran importancia en la definición de la temporada.

De cara a este enfrentamiento, Nacional anunció este miércoles el comienzo del período de canje y venta de entradas, que se desarrollará de manera escalonada, con prioridad para los socios de la institución.

Según informó el club a través de sus redes sociales, este miércoles 21 de octubre quedó habilitado el canje de localidades para los socios activos con más de cinco años de antigüedad y los socios cadetes.

El cronograma continuará el jueves 22 de octubre, cuando se habilitará el acceso para el resto de los socios, mientras que el viernes 23 comenzará la venta de entradas para el público general.

Los socios podrán realizar el canje a través de la página oficial Nacional.uy mientras que las entradas generales estarán disponibles tanto en el sitio web del club como en los locales de Redpagos.

Los precios de las entradas para Nacional vs. Liverpool

La institución tricolor también dio a conocer los valores de las localidades para cada una de las tribunas del Gran Parque Central. Los socios tendrán acceso gratuito a todos los sectores habilitados, mientras que los precios para el público general oscilarán entre los $200 y los $500.

El Gran Parque Central, la casa de Nacional, que trabaja en una moción conjunta para el máster plan. Foto: Archivo El País.

Los precios establecidos son los siguientes:

Tribuna Abdón Porte: socios gratis / generales $250.

Tribuna Codo: socios gratis / generales $350.

Tribuna Atilio García (laterales): socios gratis / generales $350.

Tribuna Atilio García (central): socios gratis / generales $490.

Tribuna José María Delgado (baja y alta): socios gratis / generales $500.

Tribuna Héctor Scarone: socios gratis / generales $200.

En cuanto a la política de menores, Nacional informó que los niños de hasta 11 años inclusive podrán ingresar gratuitamente a las tribunas Abdón Porte, Atilio García y Codo. Por su parte, los menores de hasta cinco años inclusive tendrán acceso sin costo a todas las tribunas.

Las entradas para el público de Liverpool todavía no están confirmadas pero el precio rondará entre los $700 y $900 .

De esta manera, el tricolor comenzó a preparar también desde las tribunas un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el Campeonato Uruguayo, con la expectativa de contar con un importante marco de público en el Gran Parque Central.