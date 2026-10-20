Nacional se puso el traje de candidato: la fórmula de Carreño para estirar el invicto en un partido polémico

Nacional fue fiel a su esencia, se impuso 3-2 ante Deportivo Maldonado y quedó como único escolta de Liverpool en el Torneo Clausura. También escaló en la Tabla Anual y ahora está tercero con 58 puntos. El tricolor honró la frase que pronunció Daniel Carreño el día de su presentación: lo primero es el orden defensivo.

De esa manera, con un Sebastián Coates providencial, resistió los azotes del equipo de Gabriel Di Noia, que en la primera media hora dominó la posesión y tuvo ocasiones como para ponerse en ventaja.

El propio Alexis Martín respondió bien ante un cabezazo débil de Maxi Noble, y también frente a un remate potente de Maxi González. El Bolso fue cobrando confianza a partir de ganar duelos individuales que contagiaron a su hinchada. Francisco Calvo obstaculizó justo a tiempo el remate de Christian Tabó, y a los 34 minutos se vistió de gala con un cabezazo que fue directo al ángulo derecho.

Lo festejó yendo a abrazar al banco de suplentes y una vez más mostró su jerarquía. La misma que tuvo para marcar un golazo de taco en el clásico o para darle a Nacional una remontada agónica contra Defensor en cuestión de cuatro minutos.

Sus tantos ya le han dado nueve puntos directos a Nacional, que tiene un funcionamiento antagónico en relación al equipo que dejó Jorge Bava, pero conserva los mismos nombres.

Por primera vez Carreño repitió la oncena y varios jóvenes demostraron el porqué. En especial Luciano González, un eje en la conducción, sobre todo porque casi siempre juega para adelante sin fallar en las entregas.

Luciano González, una de las piezas claves en el mediocampo de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Por si algo le faltaba, Calvo tuvo un cierre clave sobre Tabó en el inicio del complemento. Hubo varios tramos del complemento donde Nacional debió resistir las arremetidas ofensivas de un rival ambicioso.

A los 51' se instaló la polémica luego de que Tabó cayera dentro del área ante la marca de Coates y Calvo, aunque Mathías De Armas desestimó el reclamo de la visita.

Santiago Cartagena reclamándole al árbitro Mathías De Armas en pleno partido entre Nacional y Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Sin protagonizar desde la tenencia, el anfitrión hizo daño de contraataque. Primero con un pase de pirueta de González para el 2-0 parcial de Boggio. Y luego con una definición de Calvo en modo “9” para certificar la victoria. Guillermo López y Renato César le pusieron suspenso al partido, que terminó con entredichos. Con Carreño al mando lleva 13 juegos invicto con 10 triunfos y tres empates antes de una final contra el negriazul.