"Si interpretaron mal, les pido disculpas": el detonante de los líos tras Nacional y Depor con Carreño en el medio

Los ánimos se fueron caldeando con el paso de los minutos. Discusiones, empujones, tarjetas, reclamos. Un penal que Deportivo Maldonado protestó y que Mathías de Armas no sancionó, y jugadores de Nacional que hacían su partido con el marcador 3-0 —más allá de que terminó 3-2—.

Lo que fueron avisos durante los más de 90 minutos que se jugaron en el Gran Parque Central, terminó detonando cuando el árbitro marcó el final y los involucró a todos: incluso a Daniel Carreño, el entrenador del Bolso.

Gabriel Di Noia inmediatamente le pidió a sus jugadores reunirse para ir a saludar a los hinchas que acompañaron en la Tribuna Scarone, pero iniciaron las discusiones, pasaron a ser empujones y luego se increpó al entrenador del tricolor. ¿El motivo? Lo explicó él mismo en conferencia de prensa.

“Al final del juego unos jugadores del Depor me vinieron a increpar de que hice una declaración hablando mal del estado físico del equipo y muy lejos de la verdad. Esa nota esta grabada y si pudieran escuchar, van a interpretar bien las palabras, el periodista me preguntó quién era el mejor equipo del fútbol uruguayo y yo dije que el que mejor juega es Deportivo, pero el mejor equipo es City Torque, la diferencia es que Deportivo triangula bien, pero a City Torque lo veo mejor armado, con mejores piernas y mejor físico, pero elogiando a ambos, se ve que alguien les dio manija porque todos me reclamaban lo mismo que yo había dicho que era un equipito y me hablaban del interior”, sostuvo.

“No quiero mandarles un mensaje a los jugadores porque venían de muchos nervios y lo hable con Tealde -que muy bien me lo explicó- estoy muy lejos de hablar mal de alguien y mucho menos del interior y más un canario como soy yo. Yo jugaba en el fútbol de Rocha y Maldonado. Si interpretaron mal, les pido disculpas a los jugadores y al entrenador, creo que alguien les dio manija y lo usaron como motivación”, aclaró el técnico del Bolso.

Luego el propio Carreño, sentenció: "Jugaron mejor que nosotros con la pelota, sin duda, pero eso no quiere decir que tuvieran más situaciones de gol. En el primer tiempo no pasamos problemas más allá de que nos hicieron bailar un poco en mitad de cancha, toqueteaban bien e hicieron correr mucho a Nacional y a nosotros nos hace bien porque no le escapamos a jugar con intensidad y sufrir el partido, no nos queda mal. Pero dentro del área tuvimos nuestras ocasiones y hasta alguna más que ellos".