Nacional vs. Deportivo Maldonado en vivo por el Torneo Clausura: seguí en vivo el minuto a minuto del partido

Se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura y lo hace con un partidazo porque en el Gran Parque Central se miden Nacional y Deportivo Maldonado (20:00). El encuentro tiene en juego puntos muy importantes mirando tanto la tabla de certamen, como de la Anual.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. Y vía streaming a través de Disney+ y AntelTV.

El Bolso arriba a este juego sabiendo que con una victoria pasará a ser el único escolta de Liverpool en el Clausura, además de ingresar en el podio de la Anual, mientras que los fernandinos pueden quedar a un punto de Peñarol que lidera la acumulada y meterse en el podio del certamen corto, en caso de sumar de a tres.