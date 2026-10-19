Nacional vs. Deportivo Maldonado en vivo por el Torneo Clausura: seguí en vivo el minuto a minuto del partido

Se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura y lo hace con un partidazo porque en el Gran Parque Central se miden Nacional y Deportivo Maldonado (20:00). El encuentro tiene en juego puntos muy importantes mirando tanto la tabla de certamen, como de la Anual.
El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. Y vía streaming a través de Disney+ y AntelTV.
El Bolso arriba a este juego sabiendo que con una victoria pasará a ser el único escolta de Liverpool en el Clausura, además de ingresar en el podio de la Anual, mientras que los fernandinos pueden quedar a un punto de Peñarol que lidera la acumulada y meterse en el podio del certamen corto, en caso de sumar de a tres.
Lo que se juega cada equipo con los tres puntos
Nacional, en caso de ganar, quedará como único escolta de Liverpool en el Torneo Clausura, además de meterse en el podio de la Anual.
Por su parte, Deportivo Maldonado tiene la chance de quedar a uno de Peñarol en la acumulada e ingresar al podio del certamen en caso de cosechar las tres unidades.
Los jugadores disponibles en Deportivo Maldonado
Gabriel Di Noia tiene a sus convocados con la ausencia pesada del arquero Diego Segovia, pero también varias de sus principales armas disponibles.
📋 Lista de 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 para enfrentar a @Nacional por el Torneo Clausura. #VamosMaldonado pic.twitter.com/A3d2gJcDQL— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) October 19, 2026
La lista de convocados de Nacional
Daniel Carreño confirmó la nómina de futbolistas disponibles para el partido de esta noche ante Deportivo Maldonado, con la posibilidad de repetir el once inicial por primera vez.
📋 Los convocados para enfrentar a @maldosad por la fecha 11 del Torneo Clausura pic.twitter.com/u3PUXiWr1a— Nacional (@Nacional) October 19, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Nacional y Deportivo Maldonado se miden en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura y le pondrán fin a la jornada en un partido donde hay puntos muy importantes en juego.