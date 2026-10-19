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El País Ovación Fútbol

Nacional vs. Deportivo Maldonado en vivo por el Torneo Clausura: seguí en vivo el minuto a minuto del partido

El tricolor se mide ante el fernandino sabiendo que con la victoria pasará a ser escolta del último certamen corto, mientras que la visita apunta a quedar a un punto de la cima de la Anual.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Maximiliano Gómez disputa la pelota en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Maximiliano Gómez disputa la pelota en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Foto: Estefanía Leal.

Se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura y lo hace con un partidazo porque en el Gran Parque Central se miden Nacional y Deportivo Maldonado (20:00). El encuentro tiene en juego puntos muy importantes mirando tanto la tabla de certamen, como de la Anual.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. Y vía streaming a través de Disney+ y AntelTV.

El Bolso arriba a este juego sabiendo que con una victoria pasará a ser el único escolta de Liverpool en el Clausura, además de ingresar en el podio de la Anual, mientras que los fernandinos pueden quedar a un punto de Peñarol que lidera la acumulada y meterse en el podio del certamen corto, en caso de sumar de a tres.

Lo que se juega cada equipo con los tres puntos

Nacional, en caso de ganar, quedará como único escolta de Liverpool en el Torneo Clausura, además de meterse en el podio de la Anual.

Por su parte, Deportivo Maldonado tiene la chance de quedar a uno de Peñarol en la acumulada e ingresar al podio del certamen en caso de cosechar las tres unidades.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Nacional y Deportivo Maldonado se miden en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura y le pondrán fin a la jornada en un partido donde hay puntos muy importantes en juego.

El Gran Parque Central, la casa de Nacional.
El Gran Parque Central, la casa de Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

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