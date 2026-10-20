La jugada por la que Deportivo Maldonado reclamó penal ante Nacional en el Gran Parque Central por el Clausura

Cuando corrían 51 minutos del partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Torneo Clausura se instaló la polémica en el Gran Parque Central a raíz de una jugada puntual. Christian Tabó, atacante del Depor, recibió dentro del área y terminó cayendo al suelo tras la marca de Sebastián Coates y Francisco Calvo.

De inmediato, el entrenador Gabriel Di Noia reclamó con énfasis un posible penal, al igual que todo el banco de suplentes del equipo visitante. Sin embargo, el árbitro Mathías De Armas desestimó el reclamo. Lo que si sancionó fue tiro libre por una falta posterior del juvenil Luciano González en las cercanías del área grande.

Después llegó el tiro libre de Maximiliano Noble que se terminó estrellando en la barrera tricolor, que logró extinguir el peligro después de varias aproximaciones del Depor.