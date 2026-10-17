Guillermo de Amores vuelve al fútbol uruguayo: jugará en Deportivo Maldonado, pero no enfrentará a Nacional

Deportivo Maldonado acordó el arribo de Guillermo de Amores y el arquero se sumará al plantel de Gabriel Di Noia para la recta final del Torneo Clausura y de la Copa AUF Uruguay, justo en el momento en el que Diego Segovia —arquero titular— sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados.

El guardameta de 31 años llegó a un acuerdo con el equipo fernandino, pero el mismo quedará sellado en el inicio de la próxima semana cuando firme su contrato. Se espera, a su vez, que el miércoles inicie los entrenamientos teniendo en cuenta que el martes el plantel tendrá libre porque el lunes se enfrentará a Nacional.

Sin contrato firmado, De Amores no estará en el partido ante el Bolso que seguramente contará con Adriano Freitas bajo los tres palos, quien entró por Segovia ante Liverpool en la fecha pasada cuando el futbolista perteneciente a Independiente se retiró en camilla y entre lágrimas.

De Amores disputó su último partido el 23 de mayo defendiendo la camiseta de Millonarios de Colombia ante Boyacá Chicó en el Grupo B de la Copa Colombia en el empate 2-2. Luego rescindió su contrato a mitad de año y es el hecho de estar libre, el motivo por el que pudo firmar con uno de los animadores de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Guillermo de Amores con la camiseta de Millonarios. Foto: @MillosFCoficial.

Tras los 11 partidos que disputó con el equipo cafetero, retorna a Uruguay donde ya defendió a Liverpool —del que surgió futbolísticamente—, Fénix y Peñarol en una carrera que también lo tuvo en Fluminense de Brasil, Deportivo Cali de Colombia, Lanús de Argentina y Sporting Gijón de España.

El finalista del Mundial Sub 20 de 2013 y quien supo defender a la selección local de Uruguay en 2024, arriba a un Deportivo Maldonado que atraviesa un gran momento donde está a cuatro puntos del líder del Torneo Clausura, a cuatro del puntero de la Tabla Anual y también clasificado a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Lo que se viene para el fernandino es un partidazo ya que el lunes tendrá que medirse con Nacional en el Gran Parque Central (20:00) cerrando la fecha 11 y buscando recuperar el lugar que le arrebató precisamente el tricolor en la fecha anterior al dejar puntos con Liverpool en el Domingo Burgueño Miguel.