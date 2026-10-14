Deportivo Maldonado vs. Albion en vivo por Copa AUF Uruguay: duelo de invictos por un lugar en los octavos

Deportivo Maldonado y Albion cierran una nueva jornada de Copa AUF Uruguay 2026 desde las 21:00 en el Domingo Burgueño Miguel y con la meta de conseguir uno de los ocho cupos profesionales que otorgan los octavos de final, donde también habrá ocho equipos de la ruta amateur.

El equipo fernandino terminó como el puntero del Grupo 3 ganando todos los partidos en cancha, pero perdiendo tres unidades por alineación indebida, que no le impidieron finalizar en lo más alto de su serie en la que venció a Cerrito, Cerro y Wanderers. Por su parte, Albion se metió como escolta del Grupo 5 por detrás de Nacional con el que empató sin goles —mismo resultado que ante River Plate— y luego de vencer a Progreso.

Deportivo Maldonado: Nicolás Forastiero; Hernán Petryk, Hernán Menosse, Joaquín Fernández, Sebastián Tormo; Franco Marino, Lucas Núñez, Maximiliano Noble, Lautaro Ibáñez; Christian Tabó, Emiliano Mozzone. DT: Gabriel Di Noia.

Albion: Santiago Silva; Francisco Couture, Mauro Marichal, Brandon Llana, Baltasar Barcia; Román Gutiérrez, Santiago Costa, Lucas Rodríguez, Ignacio Neira; Agustín Vera, Franco Abreu. DT: Diego Franco Peraza.

Hora: 21:00

Televisa: DSports, Flow, DGO y las señales de streaming de los cables

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

Árbitro: Leandro Lasso

Asistentes: Nicolás Piaggio y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Marcelo García