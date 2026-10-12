La fecha 11 del Clausura se juega en cuatro días: Peñarol enfrenta a Liverpool y Nacional a Deportivo Maldonado

La fecha 11 del Torneo Clausura se disputará a lo largo de cuatro días, comenzando el viernes 16 de octubre de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Tróccoli con una final por el Descenso entre Cerro y Cerro Largo.

La actividad continuará el sábado con tres encuentros: la jornada abrirá a las 10:00 horas en el Paladino con el cruce entre Progreso y Juventud, seguido por el partido entre Racing y Wanderers a las 13:00 horas en el Parque Roberto, y finalizará a las 16:00 horas con el choque entre Boston River y Defensor Sporting en el Estadio Campeones Olímpicos.

El domingo también contará con tres partidos. A las 10:00 horas se medirán Albion y Montevideo City Torque en el Estadio Franzini; más tarde, a las 15:00 horas, Danubio recibirá a Central Español en el Estadio Mincheff de Lazaroff; y a las 18:30 horas se disputará el duelo entre Liverpool y Peñarol en el Parque Viera.

Finalmente, la etapa cerrará el lunes a las 20:00 horas con el encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.

Así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura

Jorge Fossatti y Diego Aguirre en la previa de Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

Viernes 16 de octubre de 2026

19:00 hs: Cerro vs. Cerro Largo (Estadio Tróccoli)

Sábado 17 de octubre de 2026

10:00 hs: Progreso vs. Juventud (Estadio Paladino)

Progreso vs. Juventud (Estadio Paladino) 13:00 hs: Racing vs. Wanderers (Parque Roberto)

Racing vs. Wanderers (Parque Roberto) 16:00 hs: Boston River vs. Defensor Sporting (Campeones Olímpicos)

Domingo 18 de octubre de 2026

10:00 hs: Albion vs. Montevideo City Torque (Estadio Franzini)

Albion vs. Montevideo City Torque (Estadio Franzini) 15:00 hs: Danubio vs. Central Español (Estadio Mincheff de Lazaroff)

Danubio vs. Central Español (Estadio Mincheff de Lazaroff) 18:30 hs: Liverpool vs. Peñarol (Parque Viera)

Lunes 19 de octubre de 2026