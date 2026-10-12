La fecha 11 del Clausura se juega en cuatro días: Peñarol enfrenta a Liverpool y Nacional a Deportivo Maldonado
La etapa comenzará este viernes a las 19 horas en el Tróccoli cuando Cerro y Cerro Largo se crucen en una final por puntos claves en el Descenso y cerrará el lunes en el Gran Parque Central.
La fecha 11 del Torneo Clausura se disputará a lo largo de cuatro días, comenzando el viernes 16 de octubre de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Tróccoli con una final por el Descenso entre Cerro y Cerro Largo.
La actividad continuará el sábado con tres encuentros: la jornada abrirá a las 10:00 horas en el Paladino con el cruce entre Progreso y Juventud, seguido por el partido entre Racing y Wanderers a las 13:00 horas en el Parque Roberto, y finalizará a las 16:00 horas con el choque entre Boston River y Defensor Sporting en el Estadio Campeones Olímpicos.
El domingo también contará con tres partidos. A las 10:00 horas se medirán Albion y Montevideo City Torque en el Estadio Franzini; más tarde, a las 15:00 horas, Danubio recibirá a Central Español en el Estadio Mincheff de Lazaroff; y a las 18:30 horas se disputará el duelo entre Liverpool y Peñarol en el Parque Viera.
Finalmente, la etapa cerrará el lunes a las 20:00 horas con el encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.
Así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura
Viernes 16 de octubre de 2026
- 19:00 hs: Cerro vs. Cerro Largo (Estadio Tróccoli)
Sábado 17 de octubre de 2026
- 10:00 hs: Progreso vs. Juventud (Estadio Paladino)
- 13:00 hs: Racing vs. Wanderers (Parque Roberto)
- 16:00 hs: Boston River vs. Defensor Sporting (Campeones Olímpicos)
Domingo 18 de octubre de 2026
- 10:00 hs: Albion vs. Montevideo City Torque (Estadio Franzini)
- 15:00 hs: Danubio vs. Central Español (Estadio Mincheff de Lazaroff)
- 18:30 hs: Liverpool vs. Peñarol (Parque Viera)
Lunes 19 de octubre de 2026
- 20:00 hs: Nacional vs. Deportivo Maldonado (Gran Parque Central)
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