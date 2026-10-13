Deportivo Maldonado renovó su vínculo con la SAD hasta 2048: los socios aprobaron la continuidad del acuerdo

Deportivo Maldonado dio un paso importante en su planificación institucional a largo plazo. El club fernandino formalizó la renovación del contrato que vincula a la Asociación Civil con la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), un acuerdo que extenderá su vigencia hasta 2048 y que permitirá mantener el modelo de funcionamiento que la institución implementó hace casi 17 años.

La decisión contó previamente con el respaldo de la Asamblea de socios y quedó oficializada durante el mes de octubre, cuando las autoridades de ambas partes firmaron la documentación correspondiente.

En representación de la Sociedad Anónima Deportiva participaron Malcolm Caine y Santiago Durán, mientras que por la Asociación Civil estuvieron Federico Alvira Casañas y Sebastián Tejera, quienes rubricaron la extensión del vínculo.

De esta manera, el conjunto rojiverde aseguró la continuidad de una estructura de gestión que establece responsabilidades diferenciadas entre ambas organizaciones.

Mientras la SAD mantiene a su cargo la administración y el desarrollo de la actividad futbolística, la Asociación Civil conserva sus competencias sobre las actividades sociales y las demás disciplinas deportivas.

Deportivo Maldonado, pionero en el modelo de las SAD en Uruguay

La relación entre Deportivo Maldonado y la Sociedad Anónima Deportiva comenzó a fines de 2009. El 17 de diciembre de aquel año se constituyó formalmente la SAD y, poco más de un mes después, el 18 de enero de 2010, se firmó el convenio que le otorgó la responsabilidad de gestionar el fútbol de la institución.

Deportivo Maldonado se convirtió entonces en el primer club del fútbol profesional uruguayo en adoptar este sistema, que con el paso de los años fue incorporado por otras instituciones del país.

Desde aquel momento, la SAD asumió la conducción del plantel principal y las categorías juveniles, mientras que la estructura social del club continuó funcionando de manera independiente en las áreas que permanecieron bajo su responsabilidad.

Con la renovación aprobada por los socios y formalizada por las autoridades, Deportivo Maldonado garantiza la continuidad de este modelo por otros 22 años, estableciendo un nuevo horizonte institucional hasta 2048.

El acuerdo permitirá que el club fernandino mantenga la distribución de funciones que rige desde 2010, apostando a la estabilidad de su estructura organizativa y a la planificación deportiva a largo plazo.