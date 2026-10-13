Se define la Liga AUF Uruguaya 2026: qué le queda a cada candidato al título y los cruces directos que serán clave

La Liga AUF Uruguaya 2026 ingresó en su etapa de máxima efervescencia. Con tan solo 15 puntos por disputarse en las últimas cinco fechas, cada punto vale oro para los seis equipos que en este momento definen la temporada. En la zona alta de la clasificación conviven realidades encontradas: Peñarol, pese a haber sido sancionado con la quita de un punto, sostiene la cima de la Tabla Anual con uñas y dientes, Montevideo City Torque marcha firme al frente del Torneo Clausura, y un renovado Nacional, revitalizado tras la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica, amenaza con dar el zarpazo. La presencia de cruces directos entre seis contendientes clave, a los que se suman Liverpool, Deportivo Maldonado y Racing (campeón del Apertura), promete un desenlace de la temporada digno de un partido de auténtico ajedrez.

El Clausura con cuatro cruces directos

Al observar la tabla del Clausura, MC Torque, que dio ventaja con la derrota ante Nacional en la novena fecha, lidera la contienda con 22 unidades, escoltado de cerca por un sorprendente Liverpool con 21. Apenas un escalón más abajo se ubican Peñarol y Nacional, ambos empatados con 20 puntos. Sin embargo, la perspectiva cambia radicalmente al analizar la Tabla Anual. Allí, el aurinegro manda en el acumulado con 63 puntos, sacándole cuatro unidades de ventaja a su más inmediato perseguidor, Deportivo Maldonado (59), mientras que City Torque (57) y Nacional (55) completan el lote que busca un lugar de privilegio para la definición del torneo y el acceso directo a la Copa Libertadores.

El camino de Peñarol

Diego Aguirre en el partido contra Racing.

El camino hacia la gloria exigirá máxima precisión estratégica a cada uno de los aspirantes. Para Peñarol, la hoja de ruta presenta una particularidad logística atípica y desafiante: de los cinco compromisos restantes, disputará tres en condición de visitante y uno más sin su gente (vs. Wanderers). El Mirasol iniciará esta seguidilla en la fecha 11 visitando a Liverpool en lo que será una verdadera final, para luego trasladarse a las cancha de Juventud, enfrentar a Wanderers en Jardines (escenario tentativo) y visitar a Defensor Sporting, cerrando recién la temporada como local ante Cerro Largo. La premisa del equipo aurinegro es clara: asegurar la Anual y forzar la conquista del Clausura para consagrarse campeón sin necesidad de semifinales.

Torque ya jugó contra los de arriba

Luciano González trasladando la pelota con Nacional en pleno partido ante Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Por su parte, Montevideo City Torque, que esta semana afronta la ida de la semifinales de Sudamericana ante Atlético Mineiro, se encuentra ante una oportunidad inmejorable para abrochar el Clausura y lograr su primer título en la máxima categoría. El fixture le sonríe en el papel, ya que jugó con Peñarol, Nacional, Liverpool y Deportivo Maldonado. Sus rivales en el sprint final serán Albion, Cerro, Boston River, Racing y Progreso. Si mantiene la regularidad mostrada hasta ahora, el Ciudadano obtendrá el boleto a la definición del Uruguayo.

Carreño hizo despertar a Nacional

Daniel Carreño da indicaciones al banco de Nacional durante un partido en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

En tanto, el Nacional de Daniel Carreño viene en un franco proceso de recuperación que lo mete de lleno en la conversación. El tricolor disputará sus dos próximos encuentros en el Gran Parque Central ante rivales directos: primero recibirá a Deportivo Maldonado en la fecha 11 e inmediatamente después a Liverpool en la fecha 12. Lograr seis puntos en esa seguidilla ante su público no solo dispararía sus aspiraciones en el Clausura, sino que le daría el impulso definitivo en la Anual antes de cerrar la fase regular frente a tres equipos que pelean el Descenso como Danubio, Albion y Cerro.

Liverpool y Deportivo Maldonado no se bajan

Maximilano González ante Facundo Barceló en el partido entre Deportivo Maldonado y Liverpool. Foto: Ricardo Figueredo.

Liverpool y Deportivo Maldonado pueden convertirse en jueces del certamen pero no dependen de sí mismos. Los negriazules se juegan la vida en las próximas dos semanas: recibir a Peñarol e ir al Gran Parque Central a enfrentar a Nacional determinará de inmediato si están para campeonar o si su lucha se volcará a asegurar copas internacionales. Mientras tanto, el fernandino de Gabriel Di Noia, ya clasificado a copas siendo el equipo más regular del año y aferrado al segundo puesto de la Anual, sabe que su visita a Nacional en la fecha 11 (lunes a las 20 horas) será determinante; de salir airoso en la capital, tendrá un calendario posterior favorable frente a Danubio, Albion, Cerro y Boston River para consolidar una temporada histórica.

Si bien hay equipos como Juventud y Cerro (17) que también tienen chances matemáticas en el último torneo corto, deberían darse muchos resultados y este no es el objetivo principal de ninguno de ellos.

Racing tiene su lugar asegurado

El festejo del plantel de Racing tras el gol de penal de Tomás Habib. Foto: Leonardo Mainé.

Racing ya tiene su lugar en la definición tras coronarse campeón del Torneo Apertura, compite desde una posición expectante, buscando sumar ante Wanderers, Defensor Sporting, Cerro Largo, Torque y Central Español para certificar y mejorar su presencia en torneos Conmebol 2027.

En conclusión, los cuatro duelos directos que quedan entre estos seis contendientes actuarán como auténticos embudos en la tabla de posiciones. Con choque de intereses cruzados en cada jornada, la Liga AUF Uruguaya entra en una fase decisiva donde el margen de error ha quedado completamente reducido a cero.