Álvaro Rivero, dio detalles de las últimas fechas del Clausura y cuando empezaría la definición de la Liga AUF

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva se refirió a la fijación del desenlace de la Liga AUF Uruguaya, que se ve afectada por múltiples eventos que prohíben fijar partidos en varios días del tramo final del año.

El fin de semana del 7 de noviembre se dará la visita del papa León XIV a nuestro país y el Ministerio del Interior no habilitó fútbol en esos días porque el operativo policial que habitualmente usa el campeonato, va a estar ligado a dicho evento.

A raíz de eso, Rivero dijo que es posible que la definición del torneo se estire una semana más, pero estableció como fecha límite el 8 de diciembre, cuando la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales dispuso la licencia de sus agremiados.

El presidente de la Mesa Ejecutiva detalló que en principio no habrá fechas entre semana porque van a ser utilizadas para la Copa AUF Uruguay.

Respecto al fin de semana del 22 de noviembre cuando se lleven a cabo las elecciones del BPS, dijo que a diferencia de las Elecciones Nacionales —cuando están prohibidos los espectáculos públicos— hay un artículo de la ley que permite jugar. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), no recibió notificación de que ese fin de semana no estaría habilitado.

También se refirió a la fijación del partido entre Peñarol y Wanderers, donde el Carbonero oficiará como local, pero tiene el Campeón del Siglo suspendido y el Centenario no está disponible. Descartó el uso del Franzini y planteó como opciones el Saroldi y el Campus.

Además dijo que es "probable" que el partido entre Juventud y Peñarol de la fecha 12 vaya a Las Piedras por preservar el césped del Centenario para la final de la Copa Libertadores.

Del fin de semana del 28 de noviembre, cuando Montevideo reciba la definición de dicho torneo, Rivero obviamente descartó jugar el sábado, pero planteó el domingo o incluso el jueves como opción, para fijar un partido de la definición del torneo, al ya haber concluido el Clausura en dicha fecha.

En Misión Deportiva (Radio Fénix), el presidente de la Mesa Ejecutiva detalló que se jugarán las últimas seis fechas del clausura los fines de semana del 16 al 19 de octubre, 23 al 26, 30 al 2 de noviembre, 13 al 16 y 20 al 23; y no se animó a definir cuando podría jugarse la semifinal del campeonato. "Dependemos de ver que equipos llegan a la semifianal, estudiar cada caso en particular y tomar una decisión en base de quienes compiten", expresó. Además agregó que no es lo mismo que la instancia se juegue "entre dos equipos menores" o si "un equipo grande participa de esa semifinal".