Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras la victoria de Peñarol

La jornada del domingo dejó resultados importantes en las tres tablas de la Liga AUF Uruguaya. Danubio volvió a ganar luego de 17 partidos y sueña con la permanencia, Wanderers ganó una final por la zona de abajo ante Cerro y de visitante en el Tróccoli y Peñarol retomó la ventaja en la Tabla Anual con el triunfo agónico sobre Racing.

La continuidad de la fecha comenzó por la mañana con la resonante victoria del conjunto franjeado sobre Cerro Largo 2 a 1 en Jardines del Hipódromo que lo dejó a 9 puntos de Wanderers en la zona de descenso.

Sobre el mediodía repartieron puntos Boston River y Juventud en el Campeones Olímpicos de Florida, fue empate 0 a 0 que no le sirvió a ninguno.

En el Cerro, el albiceleste recibió al Bohemio en una final anticipada por la permanencia y el equipo de Mathías Corujo logró una victoria que puede significar mucho al final de la temporada, derrotó 2 a 0 al rival directo y le sacó tres puntos de ventaja dejándolo en zona de descenso al equipo dirigido por Alejandro Cappuccio.

Cerró la jornada dominguera, el triunfo agónico 1 a 0 de Peñarol sobre Racing en el Estadio Centenario, el equipo de Diego Aguirre parecía que otra vez dejaba puntos importantes en la pelea por el título pero apareció sobre el final Matías Arezo para el desahogo de los hinchas carboneros.

Con esta victoria, Peñarol llega a 19 puntos en el Torneo Clausura y a 62 unidades en la Tabla Anual.

Este lunes Nacional se juega un último tren en el Clausura, al poder ponerse a tres de la punta, luego de recibir al escolta, Montevideo City Torque.

Así está el Torneo Clausura

El Clausura es liderado por Liverpool (20), seguido por Montevideo City Torque (19) —que debe jugar ante Nacional— y Peñarol (19), lo sigue más abajo Deportivo Maldonado con 17.

Así está la Tabla Anual

Peñarol encabeza la acumulada con 62 puntos, como escolta aparece Deportivo Maldonado con 58 y Montevideo City Torque con un encuentro por disputar tiene 54 unidades.

Así está el Descenso

Wanderers le ganó a Cerro y salió de la zona de descenso, hoy los tres que bajan son Progreso, Danubio y Cerro.

Así sigue la fecha

Nacional vs. Montevideo City Torque

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Hector Bergalo y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Antonio García.