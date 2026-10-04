Danubio 2-0 Cerro Largo en vivo por el Clausura: Peralta abrió el marcador de cabeza y luego amplió la ventaja de penal
Ambos vienen de caer ante Defensor y Nacional, respectivamente, POR la octava fecha y están urgidos de puntos para mantenerse en la categoría.
Danubio recibe a Cerro Largo desde las 10 horas de este domingo en Jardines de Hipódromo por la novena fecha del Torneo Clausura. Ambos vienen de caer ante Defensor y Nacional, respectivamente, por la octava fecha y están urgidos de puntos.
Más allá de que los dos necesitan una victoria, el equipo que dirige Leonel Rocco es, entre los dos, quien más lo necesita para salir de la zona roja del descenso, tarea muy complicada cuando quedan siete fechas para el término del campeonato.
Danubio vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Nievas y Pablo Alvez.
Cuarto árbitro: Jonathan De León.
VAR: Andres Cunha.
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🏆 @LigaAUFUruguaya— Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) October 4, 2026
Este es el once de Cerro Largo para enfrentar a @DanubioFC.
¡Vamos, 𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮́𝗻! 💙🤍#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/JJKTUm6dv5
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