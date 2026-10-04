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El País Ovación Fútbol

Danubio 2-0 Cerro Largo en vivo por el Clausura: Peralta abrió el marcador de cabeza y luego amplió la ventaja de penal

Ambos vienen de caer ante Defensor y Nacional, respectivamente, POR la octava fecha y están urgidos de puntos para mantenerse en la categoría.

El País
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04/10/2026, 09:28
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Leonel Rocco, DT de Danubio.
Leonel Rocco, DT de Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

Danubio recibe a Cerro Largo desde las 10 horas de este domingo en Jardines de Hipódromo por la novena fecha del Torneo Clausura. Ambos vienen de caer ante Defensor y Nacional, respectivamente, por la octava fecha y están urgidos de puntos.

Más allá de que los dos necesitan una victoria, el equipo que dirige Leonel Rocco es, entre los dos, quien más lo necesita para salir de la zona roja del descenso, tarea muy complicada cuando quedan siete fechas para el término del campeonato.

Danubio vs. Cerro Largo

Hora: 10:00
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Nicolás Nievas y Pablo Alvez.
Cuarto árbitro: Jonathan De León.
VAR: Andres Cunha.

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