El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reafirmó este viernes las intenciones de la empresa HIF Global de concretar la inversión anunciada en el departamento para producir combustible sintético.

"El presidente (de la República, Yamandú Orsi), me acaba de decir que antes de fin de mes la idea es poder estar cerrando el acuerdo" con la empresa, aseguró Olivera desde la ciudad de Progreso, en el lanzamiento del Proyecto Ferroviario RAS.

En ese evento también estuvo presente el CEO de HIF Global, César Norton, lo que demostraría "el espíritu y la necesidad de avanzar con el proyecto" y su "indeclinable voluntad" de concretarlo, destacó el intendente.

Paysandú está "a la espera del gobierno", que aún tiene pendiente "poner por escrito los compromisos que se han venido conversando". En ese sentido, advirtió que la firma "no se puede seguir postergando" y que "el gobierno tiene que dar certezas".

Proyecto de HIF Global.

Olivera también recordó que "urge que el gobierno firme" porque, tras la relocalización del proyecto, la empresa deberá invertir por segunda vez en un nuevo estudio de impacto ambiental. "Si Uruguay no es rápido en dar respuestas corre el peligro de que las cosas no pasen", aseveró.

Consultado sobre si cree que la voluntad de Orsi es suficiente para que la firma ocurra, el intendente sostuvo: "Es quien habla por el gobierno. No sé que otro actor pueda estar por encima de la opinión del presidente de la República. Y si hay alguien por encima, debería moverse del gobierno y dejar a alguien que quiera que estas cosas avancen".

HIF aclaró dudas del Ejecutivo

Este jueves, tras la información publicada por El País sobre la caída de una millonaria inversión en Chile para un proyecto de hidrógeno verde, que preveía destinar US$ 16.000 millones, la empresa HIF Global respondió a los trascendidos sobre las dudas que había generado en el Poder Ejecutivo y reafirmó su compromiso con llevar adelante en Uruguay el emprendimiento que prevé una inversión de más de US$ 5.000 millones para producir combustible sintético.

En un comunicado, al que tuvo acceso El País, la empresa (conformada por una asociación entre AME, EIG, Porsche, Idemitsu, Jogmec, MOL, Baker Hugues y Gemstone) expresó: “HIF Global ratifica su compromiso con el proyecto Paysandú y con su objetivo de instalar una planta de eCombustibles, un parque de generación fotovoltaica y otro de generación eólica, todos en ese departamento. Los estudios técnicos y ambientales de ambos parques de energía renovable están en curso de acuerdo loprevisto por la legislación uruguaya”.

Según aclaró, en base a la cancelación de la iniciativa H2 Magallanes de TotalENergies en el país trasandino, se trata de productos dísimiles que responden a diferentes mercados.